سلفا كير يرفض مطالبة مشار بتأخير الحكومة الانتقالية

جوبا 23 أبريل 2019- دعا رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير زعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار العودة إلى جوبا في أقرب وقت ممكن، محذرا من أنه لن يؤخر تشكيل الحكومة الانتقالية.

سلفا ومشار وقعا اتفاقية سلام تواجه تحديات كبيرة

وأدى غياب الدعم المالي الدولي لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة إلى تأخير تنفيذ الفترة قبل الانتقالية ولا سيما إعادة توحيد الجيوش والحدود القبلية.

ودفع هذا الموقف حركة مشار إلى اقتراح تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية المقررة في مايو المقبل، وأشارت إلى أن التنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية هو الضمان الوحيد لتفادي النكسة الدموية التي حدثت في يوليو 2016.

إلا أن الرئيس سلفا كير رفض المقترح بوضوح قائلاً " إن أي تأخير في تشكيل الحكومة من شأنه أن يسحق آمال شعبنا في السلام".

وقال في تصريحات الأثنين "إن الاتفاق برمته يتوقف على تشكيل حكومة الوحدة وأي تأخير في ذلك سيكون عملاً سيئ النية في عيون شعبنا" ، مشددًا على أن "البلاد مستعدة لروح جديدة وفجر شعور جديد بالوحدة الوطنية وليس وسيلة أفضل للتعبير عن هذا من إنشاء حكومة تجمع جميع الأطراف ".

ومع ذلك، أقر كير بأن الاتفاق ينطوي على الكثير من التحديات، لكنه أضاف أنه بالإرادة السياسية يمكنهم التعامل مع أي تحديات تنشأ أثناء تنفيذه.

من جانبه، قال المسؤول الإعلامي في حركة مشار، ماناوا بيتر جاتكوث في وقت سابق من هذا الشهر أنهم يعتقدون أن الترتيبات الأمنية أكثر أهمية من تشكيل الحكومة الانتقالية، لافتاً إلى إنهم قدموا عدة تنازلات لإحراز تقدم في هذا الصدد لكنهم محبطون بسبب التأخير في تنفيذ كل إجراء يتفقون عليه مع الحكومة.

وأشار جاتكوث إلى أن قوة الحماية الرئاسية البالغ قوامها 700، والتي اتفقت عليها الأطراف في مارس الماضي على نشرها في العاصمة، لم تنشأ بعد، مضيفاً أن الطرفين اتفقا على حظر وجود ميليشيات مسلحة في العاصمة " لكن من الواضح أنه لا يوجد دليل على انسحابها من جوبا.".