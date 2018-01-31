سلفا كير يرفض وجود جيشين خلال الفترة الانتقالية

جوبا 31 يناير 2018- رفض رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أي آراء تدعو إلى الاحتفاظ بنظام جيشين خلال الفترة الانتقالية في النقاشات التي ستتم خلال المنتدى التنشيطي لتنفيذ اتفاقية السلام، مستشهدا بالأحداث التي وقعت خلال يوليو 2016 في القصر الرئاسي.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وفي غضون أيام يجتمع الموقعون على اتفاق سلام جنوب السودان في أديس أبابا لمناقشة تنفيذه.

وتنص الترتيبات الأمنية للاتفاق على إنشاء معسكرات منفصلة للجيش الحكومي وقوات رياك مشار لحصر الأسلحة والمعدات و التحضير لعملية نزع السلاح والتسريح .

وألتقى الرئيس كير خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بعدد من القادة الأفارقة ونادي بمراجعة البند الخاص بهذا الامر في اتفاقية السلام أثناء عملية التنشيط عندما تستأنف اجتماعاتها قريبا.

وقال وزير شؤون رئاسية الجمهورية ماييك ايي دينق عند عودة الرئيس إلى جوبا الثلاثاء للصحفيين "إن مشاركة فخامة الجنرال سلفا كير ميارديت في قمة الاتحاد الأفريقي حظيت بتقدير كبير من رؤساء دول وحكومات القارة، وأن هذا ينبع من الطريقة التي عرض بها القضايا وكيفية قيام الحكومة بتنفيذ خطط ومبادرات لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في البلاد ".

وأضاف الوزير ان زعيم جنوب السودان رفض وجهات النظر الداعية الى الاحتفاظ بنظام الجيشين مستشهدا بالاشتباكات التي وقعت بين اثنين من القوات المتنافسة فى قصر الرئاسة 2016.

وناقش كير هذه المسألة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الافارقة بمن فيهم رؤساء جيبوتي واوغندا ورواندا.

وقال الوزير ان رئيس الدولة أجري مناقشات مثمرة اطلع خلالها على ما تقوم به الحكومة لإنهاء معاناة المدنيين وانهاء الحرب، بالإضافة إلى شرح عملية الحوار الوطني.

وأردف المسؤول الحكومي "انه نهج من القاعدة الى القمة وهو بالتالي مكمل لمنتدى التنشيط. ان ما اوضحه الرئيس هو ان قضية نظام الجيشين تسببت في خلق اضطرابات، ومن ثم فان عملية التنشيط يجب ان لا تعود اليها ويجب إلا يكون هنالك جيشين".