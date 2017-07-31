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سلفا كير يزور الخرطوم خلال أغسطس

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جوبا 31 يوليو 2017- كشف وزير خارجية جنوب السودان دينق الور عن اعتزام الرئيس سلفا كير ميارديت، زيارة السودان خلال شهر أغسطس.

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البشير يستقبل سلفاكير في مطار الخرطوم ـ 4 نوفمبر 2014

وقال الور في تصريحات لـ(سودان تربيون) الأحد، إنه يتوقع ان تتم الزيارة فى أغسطس على أن يتم الإعلان عن الموعد المحدد بمجرد الانتهاء من الإستعدادات الجارية حاليا.

واضاف "من المتوقع ان يزور رئيس الجمهورية الخرطوم لاجراء محادثات ثنائية، الاستعدادات جارية لتحديد التاريخ، وهذا سيكون فى اغسطس اذا انتهت الإستعدادات ".

وتأتي تصريحات وزير خارجية جنوب السودان عقب تصريحات وزير الاعلام مايكل ماكوى لويث الجمعة ،قال فيها إن الاستعدادات لزيارة الرئيس جارية ولكن لم يتم تحديد الوقت. زأفاد لويث ان الزيارة القادمة للرئيس كير جاءت استجابة لدعوة من الرئيس السودانى عمر البشير.

ولكن تظل أجندة الاجتماع القادم بين الزعيمين غير واضحة.

وفي سبتمبر 2012 وقع السودان وجنوب السودان اتفاق تعاون شامل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية منظمة الإيقاد.

ويرى مراقبون ان الاجتماعات بين كير والبشير ستركز على الجهود الأمنية والإنسانية بالإضافة الى القضايا التجارية والإقتصادية، كما أنها ستكون أيضا فرصة للزعيمين لمناقشة ووضع آليات للتعجيل بكيفية تعاونهما لتنفيذ ميثاق عدم الاعتداء وعدم استضافة وتسليح وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري للمجموعات التي تحارب جوبا والخرطوم.

وفي مايو الماضي اتهمت الخرطوم جوبا بدعم هجوم شنته حركتان من حركات دارفور المتمردة في عملية منسقة في ولايتي شرق وشمال دارفور. لكن المسؤولين في جنوب السودان نفوا اي علاقة لهم بالهجوم وقالوا انهم طلبوا فقط من المتمردين مغادرة البلاد بناء على طلب حكومة الخرطوم .



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