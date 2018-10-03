كير يستبدل اسم (الجيش الشعبي) إلى (قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان)

جوبا 3 أكتوبر 2018 ـ أصدر رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير مرسوماً ينص على تغيير اسم الجيش الشعبي لتحرير السودان رسمياً إلى "قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان".

سلفا كير أثناء حديثه في رئاسة الاركان 9 أغسطس 2018

وجاء القرار بناءً على توصيات لمؤتمر قادة الجيش الذي انعقد بداية هذا العام، بحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي مساء الثلاثاء.

وأوصى المؤتمر بضرورة تغيير اسم الجيش بعد انفصال جنوب السودان عن دولة السودان في العام 2011.

ويعني التغيير التحول الفعلي للجيش الوطني من حركة تحرير إلى جيش محترف. وفي ذلك الوقت أصدر المؤتمر عدة قرارات بهذا الخصوص.

وتأسس “الجيش الشعبي لتحرير السودان” العام 1983 كنواة للقوات التي قادت تمردا ضد الخرطوم، تحت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان باعتبارها الجناح السياسي للمتمردين.

واستمر بذات الاسم إلى أن انفصلت دولة جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011.

ويأتي تغيير أسم الجيش الشعبي لتحرير السودان قبل عشرة أيام من بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية المنشطة التي تشمل إعادة توحيد الجيش الوطني قبل نهاية الفترة الانتقالية.