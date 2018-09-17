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سلفا كير يصل الخرطوم بالجمعة لحضور احتفال توقيع سلام جنوب السودان

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الخرطوم 17 سبتمبر 2018 ـ كشفت الوساطة السودانية أن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير سيصل الخرطوم الجمعة المقبل لحضور احتفال يقام بالقصر الرئاسي على شرف توقيع الاتفاق النهائي للسلام بين الفرقاء الجنوبيين.

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وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الإثنين، إن سلفا كير وزعيم حركة التمرد الرئيسية رياك مشار، الموجود بالخرطوم، أجريا محادثة هاتفية بتنسيق من الوساطة السودانية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر فإن سلفا كير أكد خلال المكالمة أنه "بإعادة إحياء اتفاقية السلام فان جمهورية جنوب السودان انتقلت تماما من حالة الحرب الأهلية الى مرحلة السلام المستدام".

وأشار إلى أن الرئيس الجنوب سوداني ومشار أمنا على أهمية استمرار التواصل الهاتفي بينهما ليعالجا سويا أي خروقات قد تقع لوقف إطلاق النار.

وبحسب البيان فإن: "سلفا كير أعرب عن رغبته في الالتقاء بكل فصائل المعارضة الجنوبية أثناء وجوده بالخرطوم يوم الجمعة القادم تلبية للدعوة الموجهة لسيادته من السيد الرئيس عمر البشير ضامن الاتفاق لحضور الاحتفال المقام بالقصر الجمهوري بمناسبة التوقيع النهائي".

وأفاد أن سلفا كير سيوجه الدعوة لمشار وكافة قادة المعارضة الجنوبية للحضور الى جوبا للمشاركة في حفل يقيمه بدوره في عاصمة دولة جنوب السودان ترحيباً بتحقيق السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية: "يجيئ سعي السودان في تحقيق هذا التواصل في إطار مباشرة فخامة الرئيس عمر البشير دور الضامن الذي كلّفته به أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان وضمن سعي السودان الدؤوب ليعم الأمن والأستقرار ربوع جمهورية جنوب السودان الشقيقة".



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