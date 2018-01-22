سلفا كير يصل جنوب أفريقيا ويسعى لإبقاء مشار قيد الإقامة الجبرية

جوبا 22 يناير 2018- يزور رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير حاليا جنوب افريقيا في محاولة للدفاع عن إبقاء منافسه السياسي الرئيسي وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار واستبعاده من الترتيبات المؤقتة المستقبلية.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

ويرافق الرئيس كير الذي وصل الجمعة الى جنوب افريقيا وزير الدفاع كول مانيانق ووزير مكتبه مايك دينق ووزير البترول ازيكيل لول.

وقال مساعد رئاسي في تصريحات لـ (سودان تربيون) الأحد "ان الرئيس يزور جنوب افريقيا لسببين رئيسيين أولهما انه يريد أن يوصل رسالة موحدة وهي أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ترغب في مواصلة إبقاء مشار خارج البلاد خلال الفترة الانتقالية لاتفاق السلام المعاد تنشيطه ".

وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن تنفيذ اتفاق السلام يحتاج إلى تعاون وهذا ما يفتقر إليه مشار.

وزاد "ان الرئيس سلفا كير يتعاون حاليا مع النائب الاول تعبان دينق وبسبب هذا التعاون حدث تحسن كبير في علاقات العمل وتقدم في تنفيذ اتفاق السلام".

وفي أكتوبر 2016 غادر مشار الخرطوم إلى بريتوريا رسميا لتلقي العلاج ولكن في الواقع كان تقرر سفره في اتفاق مشترك بين دول الإيقاد وجنوب أفريقيا وواشنطن.

وأضاف المساعد الرئاسي ان الرسالة الثانية التي اوصلها كير إلى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما هي مواصلة المحادثات مع مشار للتنديد بالعنف.

واضاف ان الرئيس كير والحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية يقبلان تمثيل فصيل مشار في الترتيبات المستقبلية ولكن ليس مشار بنفسه.

وفي يونيو 2017 دعا مشار مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء حبسه في جنوب أفريقيا والسماح له بالدخول في تسوية سلمية للنزاع.

وتعتقد حكومة جوبا انه يجب ابقاء مشار بعيدا عن البلاد خلال عملية تنشيط السلام وانتهاء تنفيذ اتفاقية السلام.