سلفا كير يعتذر لشعب واو عن حرب جنوب السودان

واو 6 مارس 2019- طلب رئيس جنوب السودان سلفا كير العفو من سكان واو بسبب "الأخطاء والمعاناة" التي ارتكبتها الدولة خلال الحرب الأهلية، داعياً في الوقت ذاته إلى التعايش السلمي.

سلفا كير أثناء حديثه في رئاسة الاركان 9 أغسطس 2018

وفي خطاب ألقاه الثلاثاء في مدينة واو، اعتذر كير لشعب الولاية عن سنوات الحرب وأخطاء الماضي التي جرّت الأمة إلى دمار شامل.

وزاد " أعتذر لكم شعب واو عما حدث 2013 و2016 وتعرضكم للمعاناة.. إن الحرب الأهلية التي جلبت لكم المعاناة يجب أن أقر بمساهمتي فيها بصفتي رئيساً للبلاد.. أنني أجد نفسي مخطئًا لأن حزبي هو الذي جلب المشكلة لشعبي".

وفي العام 2013، أدى الصراع على السلطة بين سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار إلى اندلاع القتال في جوبا والبلاد بأسرها.

وحث الرئيس كير شعب واو المعروف بتنوعه العرقي على التعايش في سلام والامتناع عن شن هجمات انتقامية، قائلا "علينا أن نعمل لمكافأة شعبنا بشيء جيد بحيث يعود شعبنا إلى حياتهم الطبيعية".

كما حذر الرئيس المواطنين من شن هجمات انتقامية، مشددًا على أنه لا أحد يجب أن يأخذ القانون بيديه، "هناك العديد من الأشخاص الذين فقدو أرواحهم خلال هذا الصراع، لكن أقول للذين فقدوا أقاربهم لا تنتقموا، لا أريد أن ينتقم أي شخص، لقد حان الوقت للسلام والعفو والتسامح".

ودعا الجماعات المسلحة الرافضة لاتفاقية السلام للعودة إلى ديارهم والانخراط في عملية السلام والبناء للدولة الوليدة، مطالباً الفصائل الموقعة على اتفاقية السلام بوقف عمليات التجنيد قبل تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشددا أن الخطوة تعتبر انتهاكاً لاتفاق السلام.