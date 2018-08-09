سلفا كير يعلن العفو عن رياك مشار

جوبا 9 أغسطس 2018- أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الاربعاء مرسوماً رئاسياً عفا بموجبه عن قائد حركة التمرد الرئيسية في البلاد ونائب الرئيس السابق رياك مشار بعد قرابة خمس سنوات من القتال.

سلفا ومشار التقيا في عنتبي واتفقا على خطوط عريضة لقسمة السلطة 7 يوليو 2018

وبموجب الأمر الجمهوري رقم 14/2018، منح الرئيس "عفواً عاماً لقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور رياك مشار وغيره من المجموعات التي خاضت حربًا ضد حكومة جمهورية جنوب السودان منذ عام 2013 وحتى تاريخه".

ووقع كير ومشار الأحد اتفاقا حول القضايا العالقة في الحكم، حيث أنهيا سلسلة من المحادثات لتنشيط اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.

وعارض الرئيس كير بشدة مشاركة مشار في الفترة الانتقالية التي تستمر 30 شهراً ولكن تحت ضغط إقليمي قبل أن يعينه كنائب أول له.

وأكد سلفا كير التزامه الكامل باتفاقية السلام بما في ذلك وقف إطلاق النار وتنفيذه، موجهاً في الوقت ذاته الجيش ليظل يقظاً للدفاع عن البلاد ولصد أي عدوان دفاعاً عن النفس.

في أعقاب اجتماع للرئاسة في جنوب السودان بما في ذلك الرئيس كير ونائبه تعبان دينق وجيمس واني إيقا أكدت القيادة دعمها لاتفاق السلام وتنفيذه الكامل.

ووصف إيقا اتفاقية الحكم واقتسام السلطة بأنها "تاريخية" وأشار إلى أن شعب جنوب السودان هم المالك الحقيقي للاتفاقية التي تم تنشيطها.