سلفا كير يعلن تأييده للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

الخرطوم 17 أبريل 2019- بعث الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت الأربعاء وفدا الى الخرطوم لإبلاغ المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم مقاليد السلطة تأبيد حكومة الجنوب للخطوة.

مستشار رئيس جنوب السودان الأمني سلم البرهان رسالة تأييد من سلفا كير ..الأربعاء 17 أبريل 2019 (سونا)

وتسلم رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رسالة خطية من سلفا كير أوصلها مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قلواك.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن البرهان قدم للوفد شرحا حول تطورات الأوضاع في البلاد.

وأكد أن السلطة ستنقل للشعب في أقرب وقت ممكن.

وأشار للعلاقات المتجذرة بين الخرطوم وجوبا كما أمن على أهمية تطويرها في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.

وأوضح وزير رئاسة الجمهورية بجنوب السودان عضو الوفد مييك أيي دينق في تصريحات صحفية أن الوفد قدم تنويرا لرئيس المجلس العسكري حول جهود الرئيس سلفا كير في إجراء عدد من الاتصالات بالقادة الأفارقة بغية إعادة النظر في المهلة الممنوحة للسودان من قبل الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي شجب الاثنين استيلاء الجيش السوداني على السلطة وهدد بتعليق عضوية السودان ما لم يسلّم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لواجهة مدنية خلال 15 يوما.

وأبان دينق أن السودان يظل الضامن لاتفاقية السلام في جنوب السودان، مشيرا للجهود التي تقوم بها دولة الجنوب بشأن التفاوض مع قطاع الشمال.