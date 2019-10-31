 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

سلفا كير يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضانات واسعة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 31 أكتوبر 2019- أعلن رئيس جنوب السودان،سلفاكير ميارديت ،الاربعاء،فرض حالة الطوارئ بالمناطق المتأثرة بالفيضانات في الدولة الوليدة.
وتشمل حالة الطوارئ، والأوامر الرئاسية، 30 مقاطعة في بحر الغزال، واقليمي أعالي النيل والاستوائية.

JPEG - 15.2 كيلوبايت
سلفا كير ميارديت في صورة تعود الى العام 2018

ورغم أن القرار الرئاسي لم يذكر الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمساعدة المتأثرين بالفيضانات، لكنه دعا الحكومة والمنظمات الإنسانية لمساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل.

وقال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية (اوشا)، الجمعة، ان نحو مليون شخص بجنوب السودان تضرروا من الفيضانات الكبيرة.

ووفقا لتقارير فإن الفيضانات الغزيرة تسببت في تدمير مناطق واسعة بالبلاد منذ يوليو حيث غمرت مجتمعات كاملة واجبرت مئات الآلاف على مغادرة منازلهم.

وقبل هذه الموجة الاخيرة، تضرر قرابة 908،000 شخص، بينهم نازحين، لاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في البلد الذي يشهد لسنوات حرب أهلية تسبب في تدمير اقتصاده ونزوح جماعي لسكانه.

ووصفت ألين نوديها، منسقة الشؤون الإنسانية في (اوشا)، الوضع بـ "المقلق جدا " حيث "يحتمل أن يستمر هطول الأمطار لأربعة أو سته أسابيع أخرى مما يضع مزيد من الاشخاص تحت الخطر.

وقالت الوكالة إن الفيضانات حدت من الوصول إلى المرافق الصحية ومراكز التغذية والخدمات الأساسية والأسواق.

وقالت (اوشا) إنه في المقاطعات التي ضربتها الفيضانات والبالغة 32، على رأسها جونقلي، أعالي النيل، شمال بحر الغزال شرق بحر الغزال، واقليمي الوحدة والبحيرات، هناك ثلاث مليون شخص في حاجة إلى مساعدات حتى قبل الأمطار.

ووفقا لتقارير فإن العديد من المناطق المتأثرة في حاجة إلى مساعدات عاجلة أيضا قبل الفيضانات، حيث يعاني 60% منهم مستويات عالية من سوء التغذية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل صار عرمان مسمار جحا وخازوق في قضايا الهامش ؟! (١ - ٢) 2019-10-29 15:57:50 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك قالوا (يحكي أن) جحا كان ساكن في بيت وسيد البيت قرر يرحلو من بيتو....قام قال ليهو خلاص شيل حاجات وأطلع لي من البيت يا جحا.. . ولأنو جحا كان مبيت النية يجي راجع تاني قام شال عفشو كلو إلا بس خلي (...)

أنس فضل المولى.. إنّ الحياة من الممات قريب 2019-10-27 17:23:44 بقلم : عبدالحميد أحمد بلى يا أبا لين، منذ أطلق صلاح أحمد إبراهيم دعوته المتحدّية تلك، ظلت المنايا تحوّم حول حمانا، تصطفي كل سمح النفس بسّام العشيات الوفي، حتى إذا أقبلت بالأمس تستعرضنا تارةً أخرى، خفيفاً هُرعت تسبق إليها، (...)

قضايا الثورة والثورة المضادة 2019-10-27 15:22:50 ياسر عرمان 27 اكتوبر 2019 🔴 سكان الكنابي وحقوق المواطنة والسلام الاجتماعي وجوبا 🔴 مسارات التفاوض والتمثيل الحقيقي لأصحاب القضايا 🔴 العلمانية وتقرير المصير والسلام ورؤية السودان الجديد 🔴 المسيحيون ومفاوضات السلام 🔴 (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.