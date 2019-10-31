سلفا كير يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضانات واسعة

جوبا 31 أكتوبر 2019- أعلن رئيس جنوب السودان،سلفاكير ميارديت ،الاربعاء،فرض حالة الطوارئ بالمناطق المتأثرة بالفيضانات في الدولة الوليدة.

وتشمل حالة الطوارئ، والأوامر الرئاسية، 30 مقاطعة في بحر الغزال، واقليمي أعالي النيل والاستوائية.

سلفا كير ميارديت في صورة تعود الى العام 2018

ورغم أن القرار الرئاسي لم يذكر الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمساعدة المتأثرين بالفيضانات، لكنه دعا الحكومة والمنظمات الإنسانية لمساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل.

وقال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية (اوشا)، الجمعة، ان نحو مليون شخص بجنوب السودان تضرروا من الفيضانات الكبيرة.

ووفقا لتقارير فإن الفيضانات الغزيرة تسببت في تدمير مناطق واسعة بالبلاد منذ يوليو حيث غمرت مجتمعات كاملة واجبرت مئات الآلاف على مغادرة منازلهم.

وقبل هذه الموجة الاخيرة، تضرر قرابة 908،000 شخص، بينهم نازحين، لاجئين ومجتمعاتهم المضيفة في البلد الذي يشهد لسنوات حرب أهلية تسبب في تدمير اقتصاده ونزوح جماعي لسكانه.

ووصفت ألين نوديها، منسقة الشؤون الإنسانية في (اوشا)، الوضع بـ "المقلق جدا " حيث "يحتمل أن يستمر هطول الأمطار لأربعة أو سته أسابيع أخرى مما يضع مزيد من الاشخاص تحت الخطر.

وقالت الوكالة إن الفيضانات حدت من الوصول إلى المرافق الصحية ومراكز التغذية والخدمات الأساسية والأسواق.

وقالت (اوشا) إنه في المقاطعات التي ضربتها الفيضانات والبالغة 32، على رأسها جونقلي، أعالي النيل، شمال بحر الغزال شرق بحر الغزال، واقليمي الوحدة والبحيرات، هناك ثلاث مليون شخص في حاجة إلى مساعدات حتى قبل الأمطار.

ووفقا لتقارير فإن العديد من المناطق المتأثرة في حاجة إلى مساعدات عاجلة أيضا قبل الفيضانات، حيث يعاني 60% منهم مستويات عالية من سوء التغذية.