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سلفا كير يفتح صفحة تعاون جديدة مع الأمم المتحدة

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الخرطوم 3 فبراير 2017 ـ قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إنه قرر فتح صفحة تعاون جديدة مع الأمم المتحدة، كاشفا أنه التقى واتفق مع الأمين العام للمنظمة الدولية الجديد انطونيو غوتيريس للعمل معا تجاه تعزيز قيم الأمم المتحدة.

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رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ـ "سونا"

وأضاف سلفا كير أن بلاده تمت معاملتها كعضو غير كفوء في مرات سابقة في إشارة إلى علاقته السيئة مع الأمين العام السابق بان كي مون.

من جانبه أعرب غوتيريس عن استعداد الأمم المتحدة للعمل لتجنب الأسوأ لجنوب السودان، مثمنا التعاون الإقليمي والدولي الذي جنب الدولة الوليدة من الانزلاق في عنف واسع النطاق، ووصف الوضع في البلاد بالدراماتيكي وأنه يمكن أن ينحدر إلى الأسوأ.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه اتفق خلال اجتماع عقده مع قيادات الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد على التعاون لضمان نجاح عملية الحوار الوطني التي أطلقها سلفا كير مؤخرا، وزاد "في اجتماع مع سلفا كير تم الاتفاق أنه سيتم التعاون بصورة أفضل مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان لتعمل بحرية أكثر وكذلك مسألة نشر قوات الحماية الإقليمة بالبلاد".

واقترحت الدول الأفريقية نشر قوة قوامها 4000 في جنوب السودان للمساعدة في استقرار البلاد حيث أدى القتال المندلع منذ ثلاث سنوات إلى تشريد أكثر من مليوني شخص.



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