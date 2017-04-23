سلفا كير يقطع زيارة داخلية بسبب مخاوف أمنية

جوبا 23 أبريل 2017 ـ قطع رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت زيارته لمدينة كبيوتا في ولاية شرق الاستوائية الجمعة وعاد إلى العاصمة جوبا.
- رئيس جنوب السودان سلفا كير في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)
وذكرت تقارير أن قرار عودة سلفا إلى العاصمة جاء بعد تلقيه تعليمات من فريق الأمن التابع له للقيام بذلك.
وقالت مكتب الرئيس أن سلفا كير كان من المتوقع أن يخاطب عدد من اللقاءات الجماهيرية في مدينة كبيوتا بشأن الخطوات التي اتخذتها إدارته لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في الدولة الوليدة.
وأشار مصدر في المكتب الرئاسي إلى أن سلفاكير كان يتوجب عليه قطع زيارته بسبب قضايا مهمة تتطلب حضوره إلى جوبا، منوها إلى أن القضايا الأمنية على رأس هذه القضايا.
وادعت تقارير صحفية غير مؤكدة أن زيارة سلفا كير تم قطعها نتيجة للقتال الذي اندلع في قاعدة عسكرية قرب القيادة العامة في الولاية.
وقال مسؤولون محليون في تصريحات لـ "سودان تربيون" الجمعة إن قتالا نشب بين القوات الحكومية والشباب المحلي المسلح في منطقة لوريوك الواقعة على طريق "كبيوتا ـ توريت"
ومع ذلك لم تتضح الأسباب التي أدت إلى القتال وقد عزت مصادر عسكرية ومحلية القتال إلى مقتل أحد المسؤولين المحليين بواسطة القوات الحكومية.
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