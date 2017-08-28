 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 28 آب (أغسطس) 2017

سلفا كير يقلل من أزمة اللاجئين ويلوم وسائل التواصل الاجتماعي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 28 أغسطس 2017 ـ قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إن ملايين المدنيين الذي فروا من البلاد كانوا مدفوعين بـ "دعايات" وسائل التواصل الاجتماعي التي يقف خلفها المتآمرون ضد حكومته ـ على حد زعمه ـ.

JPEG - 18.7 كيلوبايت
رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال كير في تصريحات لإذاعة دوتشيه فيله الألمانية الخميس "إن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي أدت الى فرار المواطنين إلى أوغندا. لم يكن هناك قتال في تلك المنطقة، لكن قيل لهم أن يغادروا لأنهم يعرفون أن مسؤولا من الأمم المتحدة جاء لتقييم الوضع الإنساني لإعداد تقرير ما إذا كانت هناك حاجة للمساعدة، وبدلا من ذلك ذهب مسؤول الأمم المتحدة وأفاد بأن هناك إبادة جماعية تلوح في الأفق في جنوب السودان، والتي لم تحدث حتى الآن. أن المواطنين استدعوا من منازلهم وطلب منهم الفرار واخبروهم إذا لم يغادروا منازلهم بعد ساعة فإنهم سيكونون في عداد الموتى".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 بعد نزاعات داخل الحزب الحاكم في البلاد. ومنذ ذلك الحين قتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من مليوني شخص.

ولفت زعيم جنوب السودان في تصريحاته إلى ان الحوار الوطنى الذي بدأه فى ديسمبر من العام الماضي سيعالج المظالم التى لم يتم تناولها فى اتفاق السلام الذي وقعته الاطراف المتحاربة عام 2015.

وتابع "فى النهاية عندما يتم تمرير القرارات من قبل اعضاء فريق الحوار الوطني، يمكن ان تؤخذ هذه الامور في الاعتبار فى التشكيلات القادمة للحكومة".

وقال كير إن الحوار الوطنى الذى بدأ في مايو يسع جميع المواطنين ومنهم نائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار الذى يعيش حاليا في الحبس الانفرادي بجنوب افريقيا.

وقال "لم نستبعد أي شخص، ولكن مشار يعرف ذلك ولأنه غير مهتم بالانضمام إلى عملية الحوار وجميع زعماء المنطقة لا يرغبون كذلك في انضمامه للحوار. إن وجوده سيخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، وليس فقط في جنوب السودان".

وأعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا تجاوز المليون وقالت إن غالبية اللاجئين هم من النساء والاطفال.

وفي بيانها قالت المفوضية "على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، وصل متوسط عدد مواطني جنوب السودان الى 1800 شخص يوميا". وأضافت انه "بالاضافة الى ان هناك مليون او اكثر من لاجئي جنوب السودان يستضيفهم السودان واثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى".

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة فإن أكثر من 85% من اللاجئين الذين وصلوا إلى أوغندا هم من النساء والأطفال دون سن 18.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(3-3) 2017-08-28 14:21:48 الواثق كمير kameir@yahoo.com اعتبارات منهجية 37. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(1-3) 2017-08-24 20:53:17 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة "الثلاثية" الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.