سلفا كير يقول إنه لن يتنحى عن السلطة بالقوة

جوبا 22 يونيو 2017 ـ قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الأربعاء، إنه لن يقبل تنحيه عن السلطة بالقوة، مؤكدا أن هذا سيشكل سابقة سيئة للبلاد.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وجاءت تصريحات سلفا كير خلال اجتماعه مع حاكم ولاية أكوبو جونسون جون بيليو، الذي كان في جوبا ليطلعه على الوضع الأمني والإنساني الحالي في المنطقة.

وقال كير "عليك أن تتحدث إلى المواطنين والقيادة المحلية عن أهمية الحوار الوطني، واطلاعهم أنه تم أنشاء اللجان، وأن بعض هذه اللجان ستذهب إلى أولئك الموجودين في الشتات وإلى مخيمات اللاجئين في بلدان المنطقة، وستتوجه لجان أخرى إلى الولايات وأماكن مختلفة داخل البلاد".

وأكد رئيس البلاد إن هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الحرب التي تنزلق فيها الدولة الوليدة واعادة البلاد الى طريق السلام حتى يحصل الناس على فرصة اجراء الانتخابات واتخاذ خياراتهم الخاصة وليس عن طريق العنف.

وخلال الاجتماع اشاد كير بجهود حكام الولايات،مطالبا إياهم مواصلة جهود التعبئة من اجل التسوية السلمية للصراع للسماح للمواطنين باستعادة الأمل والثقة، وزاد "إن جهودكم جديرة بالثناء ويجب عليكم أن تتقدموا حتى يفهم شعبنا السلام لأنه من خلال السلام يستطيع الناس اتخاذ الخيارات".

وتعهد كير بعدم قبول الإبعاد القسري من السلطة، لافتا إلى ان حكومة الوحدة ستضمن عودة السلام الى الدولة الوليدة، وزاد "المواطنين يريدون السلام ولن اقبل التخلي عن السلطة بالقوة".

وانزلق جنوب السودان في صراع دموي ديسمبر 2013 حيث تحول التنافس بين الرئيس كير ونائبه آنذاك رياك مشار إلى حرب أهلية. ومنذ ذلك الحين تسبب القتال في اسوأ ازمة للاجئين في افريقيا حيث فر اكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم.