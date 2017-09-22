سلفا كير يقول إن الانتخابات فرصة لاختيار القادة

جوبا 22 سبتمبر 2017 ـ قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن أية انتخابات ستجرى ببلاده ستمنح المواطنين الفرصة لاختيار قادتهم، مجددا دعوته لقادة المعارضة للتنديد بالعنف وجميع أشكال التحريض والعودة إلى البلاد.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وأضاف كير في تصريحات للصحفيين في العاصمة جوبا، الخميس "ما زلنا ندعو أولئك الذين يواصلون الدعوة للحرب أن السلام هو في صالح البلاد. نتمنى أن نتوصل الى السلام، ولهذا فإننا نمد إليهم يدنا للسلام والصداقة التسامح ونطالبهم باستخدام الحوار الوطني والوسائل السلمية الأخرى لإنهاء هذا الصراع".

وأكد زعيم جنوب السودان أنه بالرغم من قرارات العفو العديدة عن الذين حملوا السلاح ضد حكومة جوبا إلا أن عددا قليلا من الجماعات المسلحة استجابت لذلك، وشدد أن إدارته ستدعم المبادرات الرامية الى معالجة السلام والأمن.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي مجتمع اقامة ظروف دائمة للسلام والتسامح ما لم يجد طرقا لبناء الثقة المتبادلة بين شعبه، وزاد "إننا نعلم أن السعي الى السلام لم يكن عملية سهلة.. لكننا نعمل جاهدين لضمان أن يكون أعضاء المجتمع بحاجة إلى التوجه نحو السلام والتسامح. وفي الوقت نفسه، يجب إعادة توجيه النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى السلام. إن الانضباط السلمي للتعايش يجب أن يشكل طريقة حياتنا، كما أن وجود أهداف مشتركة يعزز التفاهم المتبادل والاحترام والتسامح والحوار".

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال مراسم استلام أوراق اعتماد لسفراء من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج وألمانيا وجنوب أفريقيا.

من جانبه قال وكيل وزارة خارجية جنوب السودان باك فالنتينو، إن حكومة جوبا وإدارتها ملتزمة ومستعدة للعمل بشكل وثيق مع السفراء، لافتا إلى أن المبعوثين الجدد أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم للرئيس كير على قبول أوراق اعتمادهم مع التأكيد على التزامهم بالعمل مع حكومة جنوب السودان من أجل إيجاد سبل لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد واستعادة السلام والاستقرار.

وفي الشهر الماضي دعا زعيم جنوب السودان جماعات المعارضة في البلاد إلى التحضير للانتخابات العامة في البلاد، التي كانت ستجري بعد انتهاء فترة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 2018.

ولتسريع سير العمليات المؤدية الى الانتخابات، أعلن كير رسميا مبادرته للحوار الوطني ووقف اطلاق النار من جانب واحد في مايو الماضي.

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في نزاع جنوب السودان بسبب الخلافات السياسية بين الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار.