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سلفا كير يقيل حاكم ولاية (تويك)

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جوبا 3 يونيو 2018- أعفى رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير حاكم ولاية (تويك) كون كول من منصبه على خلفية خلافات حول عاصمة الولاية التي تم إنشاؤها حديثا.

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رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وفي قرار نشر الجمعة عين كير نائب الوالي اويت أتيم في منصب القائم بأعمال الحاكم.

وقالت مصادر في المنطقة إن الحاكم فشل في نقل عاصمة الولاية إلى ماين أبون كما جاء في المرسوم الرئاسي الذي أنشأ الولاية الجديدة في أكتوبر 2015.

وكانت تورالي عاصمة تويك منذ ان كانت حكومة جنوب السودان تتمتع بالحكم الذاتي 1972.

وأخفق الحاكم المقال في إيجاد حل للمشكلة بسبب اعتراض المواطنين على نقل العاصمة إلى منطقة أخرى.

وفي 26 مايو أبلغ كول المستشار الرئاسي بونا ملوال قراره عقد اجتماعاً مع قادة المجتمع المحلي في تويك لمناقشة المسألة ثم ارسال توصياتهم إلى الرئاسة.

ومع ذلك ، في رسالة بعث بها إلى الحاكم ذكر بونا مالوال أنه ليس لديه سلطة لمعالجة النزاع بشأن عاصمة الولاية.

وأضاف ملوال "هذه الأمور منصوص عليها في دستور جمهورية جنوب السودان، حول كيفية حل مثل هذه المشاكل عندما تنشأ"

من جانبه شكر الحاكم الرئيس على إعطائه فرصة لإدارة ولاية تويك وأعرب عن استعداده للتعاون مع الحاكم الجديد، وأضاف "أطلب منكم كمواطنين في المنطقة أن تظلوا متوحدين وأن تعيشوا في سلام. سأتعاون مع الحاكم الجديد لضمان اكتمال العمل الذي بدأته في ولايتنا ".

وتقع ولاية تويك، في منطقة بحر الغزال ، على حدود أويل الشرقية من الغرب ، ومنطقة أبيي المتنازع عليها في الشمال.



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