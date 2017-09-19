سلفا كير يقيل حاكم ولاية (قوقريال)

جوبا 19 سبتمبر 2017- عزل رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت حاكم ولاية قوقريال، غريقوري دينق كواك، حليف رئيس اركان الجيش السابق بول مالونق، واستبدله بفيكتور اتيم وزير التعليم السابق.
ولم يقدم القرار الذي تم الإعلان عنه الاثنين في التلفزيون الحكومي اسبابا، للإقالة.
ومع ذلك عزا مراقبون تنحية الحاكم إلى الخلافات الطائفية المستمرة واستمرار ارتباطه برئيس أركان الجيش السابق مالونق.
وفى الاسبوع الماضى اصدر كير توجيهات مماثلة بإقالة حاكم ولاية واو اندريا مايار واستبداله بانجيلو تعبان.
وفي مايو الفائت عزل سلفا كير رئيس أركان الجيش مالونق واستبداله بنائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الإدارة المالية اللواء جيمس ماوت.
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