سلفا كير يقيل حاكم ولاية لاتجور بجنوب السودان

جوبا 23 نوفمبر 2019- أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أمرا رئاسيا بإقالة حاكم ولاية لا تجور وتعيين وزير العمل السابق مما أثار تساؤلات حول دوافع القرار.

سلفا كير مع جاتوث جاتكوث بعد أداء القسم في 22 نوفمبر 2019

ووفقا لبيان نقلته هيئة البث الحكومية فإن كير أقال الوالي إيليا ليش باني وعين مكانه الجنرال جاثوث جاتكوث الذي ادى القسم أمام الرئيس سلفا كير الجمعة في مقر الرئاسة بجوبا.

ودعا سلفا كير الوالي المعين حديثا الي إعادة بناء الثقة وسط مواطني ولاية لاتجور وتحديدا في منطقة أعالي النيل الكبرى.

وسبق وان اقال سلفا كير الوالي بأمر رئاسي في العام الماضي عقب خلافات داخل فصيل في الحركة الشعبية بقيادة النائب الأول تعبان دينق.

وجاءت اقالة الوالي بسبب اعتراضه حينها على حل فصيل الحركة الشعبية دون اتباع الإجراءات القانونية.

وفي ذلك الوقت دعا جاتكوث أيضا الي تحقيق التوازن الإقليمي واقترح تخصيص نائب للرئيس من منطقة أخرى غير أعالي النيل لأن رياك مشار ومرشح المعتقلين السابقين سيأتون من ذات المنطقة.

واعترض تعبان دينق على موقف الوالي الجديد وأوصى بإقالته من منصبه.

ومن جانبه أعلن الوالي تنصيب نفسه رئيسا لفصيل الحركة الشعبية معترضا على قرار دينق الذي تسبب في تشويش بين المجموعة والعسكريين الذين تم تجاهلهم في الترتيبات.