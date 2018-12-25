 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 كانون الأول (ديسمبر) 2018

سلفا كير يلتقي ربيكا قرنق في جوبا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 25 ديسمبر 2018-استقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير الاثنين وفدا من مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين بقيادة ريبيكا قرنق، والذي يتواجد في جوبا منذ السبت 22 ديسمبر.

JPEG - 34.1 كيلوبايت
ربيكا قرنق

وأظهر الاجتماع الذي تزامن مع احتفال عيد الميلاد في جوبا التزام الطرفين بتنفيذ اتفاقية السلام واستعادة الاستقرار بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية في البلاد.

وأكدت ربيكا بعد الاجتماع حرص مجموعة المعتقلين السياسيين على تنفيذ اتفاقية السلام، ودعت إلى دعم شعبي للعملية الجارية.

من جانبه، قال مستشار الرئاسة في حكومة جوبا، توت غاتلوك إن وجود أرملة زعيم حركة تحرير السودان جون قرنق في جوبا يدل على التزامها بعملية السلام.

والتقت كل مجموعة المعتقلين بالرئيس كير، باستثناء زعيم المجموعة باقان أموم الذي أبدى تحفظات على اتفاقية السلام.

وفي اجتماع منفصل الاثنين، استقبل الرئيس كير للمرة الثانية أنجلينا تيني، رئيسة اللجنة الأمنية التابعة لحركة التمرد الرئيسية في البلاد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وفي تصريحات عقب الاجتماع، قالت تيني إنها سلمت رسالة إلى الرئيس كير من قائد الحركة مشار تتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام. ‎



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

١٩ ديسمبر الثانية : هل من جديد ، وما المطلوب ؟ 2018-12-24 18:28:45 بقلم : محمد عتيق ‏كانت الأولى كما هو معروف هو اليوم الذي توحد فيه نواب الشعب بالاجماع وأعلنوا استقلال السودان من داخل البرلمان (19 ديسمبر 1955) والثانية هي الماثلة أمامنا الان (‏19 ديسمبر 2018) : ( ١ ) ‏الجيل الذي ‏أعلن (...)

أنظمة الطغيان لا تفهم درس التاريخ إلا بعد فوات الأوان 2018-12-23 23:01:34 بقلم : عمر الدقير ‏الشعوب المنكوبة بنظم حكم مستبدة قد تكظم الغيظ قليلاً أو كثيراً، لكنها أبداً لا تتصالح مع واقع الاستبداد الغاشم ولا تسمح له بأن يصادر حلمها بالحرية والحياة الكريمة .. الحراك الجماهيري التحرري الباسل الذي (...)

الثورة صناعة والجيش يلقاها عند الغافل 2018-12-22 20:39:41 بقلم : مجدي الجزولي قدح أهل عطبرة في ١٩ ديسمبر نارا عظيمة يهدي نورها كل ناظر. مجاز نار الحرية قديم في الذاكرة الوطنية، فقد قال الزعيم الأزهري عن الحرية أنها نور ونار من أراد نورها فليصطلي بنارها. طهارة النار هذه ربما علة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.