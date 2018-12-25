سلفا كير يلتقي ربيكا قرنق في جوبا

جوبا 25 ديسمبر 2018-استقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير الاثنين وفدا من مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين بقيادة ريبيكا قرنق، والذي يتواجد في جوبا منذ السبت 22 ديسمبر.
- ربيكا قرنق
وأظهر الاجتماع الذي تزامن مع احتفال عيد الميلاد في جوبا التزام الطرفين بتنفيذ اتفاقية السلام واستعادة الاستقرار بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية في البلاد.
وأكدت ربيكا بعد الاجتماع حرص مجموعة المعتقلين السياسيين على تنفيذ اتفاقية السلام، ودعت إلى دعم شعبي للعملية الجارية.
من جانبه، قال مستشار الرئاسة في حكومة جوبا، توت غاتلوك إن وجود أرملة زعيم حركة تحرير السودان جون قرنق في جوبا يدل على التزامها بعملية السلام.
والتقت كل مجموعة المعتقلين بالرئيس كير، باستثناء زعيم المجموعة باقان أموم الذي أبدى تحفظات على اتفاقية السلام.
وفي اجتماع منفصل الاثنين، استقبل الرئيس كير للمرة الثانية أنجلينا تيني، رئيسة اللجنة الأمنية التابعة لحركة التمرد الرئيسية في البلاد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
وفي تصريحات عقب الاجتماع، قالت تيني إنها سلمت رسالة إلى الرئيس كير من قائد الحركة مشار تتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام.
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