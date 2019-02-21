سلفا كير يلتقي مساعد مالونق في جوبا

جوبا 21 فبراير 2019- التقى رئيس جنوب السودان سلفا كير مع متمرد سابق انشق عن الجبهة المتحدة في جنوب السودان التي يقودها رئيس أركان الجيش السابق بول مالونق.
- سلفا كير التقى لويس مادوت في جوبا ..الأربعاء 20 فبراير 2019
وعاد لويس أني مادوت، الأمين العام السابق للجبهة المتحدة إلى جوبا 8 فبرايرواستقبله مسؤولون حكوميون بمن فيهم السكرتير الصحفي في مكتب الرئيس أتيني ويك أتيني.
عقب الاجتماع، قال أتينى أن مادوت قرر العودة إلى البلاد ودعم تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة التى أنهت صراعا دام خمس سنوات في البلاد.
وقال اتيني في بيان صحفي "انشق مادوت عن الجبهة المتحدة وجاء إلى جوبا بدعوة من رئيس الجمهورية سلفا كير في سياق العفو العام لكل من يلق السلاح وينضم إلى عملية حل القضايا السياسية سلميا في البلاد ".
من جانبه، قال مادوت الذي كان حاكم واراب السابق إن الرئيس كير رحب به وأكد استعداده للعمل معه من أجل السلام في البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول المتمردين السابق للصحفيين إنه دُعي للعودة إلى جوبا من قبل سكان ولاية تونج، وأضاف أنه يتوقع أن يعود مزيد من الجبهة إلى البلاد في الأيام القادمة.
وفي 19 ديسمبر، التقى رئيس أركان الجيش السابق بول مالونق بالمبعوث الخاص للإيقاد لجنوب السودان إسماعيل وايس وأعلن عن استعداده للسعي إلى تسوية سلمية مع الحكومة.
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