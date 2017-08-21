سلفا كير يهدد بإلغاء نشر قوات الحماية الاقليمية في البلاد

جوبا 21 أغسطس 2017- حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الأحد من أن حكومته يمكنها إعادة النظر فى قرارها الخاص بنشر قوات الحماية الاقليمية التى يفوضها مجلس الأمن الدولى، وأضاف " أن الطريقة التي بدأت بها قوات الحماية الإقليمية أصبحت بالفعل مصدر قلق.. انهم يريدون الانتشار في المطار، كما أنهم لا يرغبون التحقق من أي شيء يجلبونه إلى البلاد".

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وفي أغسطس 2016، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب من منظمة (إيقاد)، على نشر قوة حماية إقليمية قوامها 4000 شخص لتأمين جوبا في أعقاب الاشتباكات المتجددة التي وقعت بالعاصمة خلال يوليو.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان موافقتها غير المشروطة على نشر القوات الإقليمية في خطاب إلى مجلس الأمن في 30 نوفمبر 2016.

غير أن جنوب السودان اتهم بصورة غير متوقعة الاحد الأمم المتحدة "بالتصرف كحكومة موازية" بشأن القوات.

وقال كير خلال لقائه مع مسئولى الأمن والإستخبارات فى جوبا الأحد "اذا لم ترغب الأمم المتحدة فى التعاون، فإن لدينا الحق فى الغاء نشر القوات الإقليمية".

كما لفت زعيم جنوب السودان الي أن بعثة الأمم المتحدة فى البلاد رفضت تجديد تصريح رحلاتها الجوية ، محذرا من أن ذلك قد يؤثر سلبا على عمليات الطيران فى الدولة الوليدة.

وزاد " قلت لوزير الدفاع كول مانيانق إذا لم تقدم الأمم المتحدة طلبا لتجديد التصاريح، فيجب إلغاء الرحلات ، لذلك لم تحلق طائراتهم الجمعة وكذلك السبت والآن هم يتضجرون ويريدون التحدث معي، ليس لدي أي شيء لمناقشته معهم حول هذا الموضوع. إذا كانوا يريدون الطيران عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح "؟

ولم يتضح حتى الآن الذي دفع رئيس جنوب السودان إلى إطلاق مثل هذا التحذير بعد مرور شهر على وصول الدفعة الأولى من قوات الحماية الإقليمية للبلاد.

وعلى الرغم من اتفاق السلام الموقع بين الأطراف المتحاربة في أغسطس 2015، انزلق جنوب السودان في الصراع مرة أخرى بسبب تجدد الاشتباكات بين القوات المتنافسة.

وأجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 2304 (2016) نشر قوة الحماية الإقليمية التي يبلغ قوامها 000 4 فرد.

وتقول الأمم المتحدة إن القوة ستوفر الحماية للمرافق الرئيسية في جوبا والطرق الرئيسية إلى المدينة والخروج منها كما انها ستعزز أمن مواقع الامم المتحدة الخاصة بحماية المدنيين والمباني الأخرى التابعة لها.