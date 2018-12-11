سلفا كير يوجه بإخلاء الوافدين الجدد من أراضي النازحين

جوبا 11 ديسمبر 2018- أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير تعليمات لضمان استعادة العائدين لمنازلهم عندما يعودون إلى مناطقهم الأصلية.

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وجاءت التوجيهات الاثنين بعد اجتماع مجلس لجنة الأمن القومي برئاسة الرئيس كير، والتي عُقدت في الرئاسة في جوبا الاثنين.

وقال وزير الداخلية، المتحدث باسم اللجنة، مايكل شينجيك إن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من رئيس قوات الدفاع وأجهزة الأمن الأخرى، وأضاف "أمر الرئيس كير أولئك الذين ما زالوا يسكنون مواقع حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة أن يتم إجلاؤهم على الفور للسماح للملاك الشرعيين بالعودة إلى ديارهم".

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان(يونميس) ديفيد شيرر إن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في مواقع الحماية التابعة للأمم المتحدة قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

ومع ذلك، أشار إلى أن الكثيرين الآخرين لا يزالون في المواقع لأنهم لا يملكون أرضًا في حين أن أراضي بعض الأشخاص النازحين تؤخذ الآن من قبل الآخرين وليس لديهم مكان يذهبون إليه، وأضاف "هذه مسؤولية الحكومة -الوطنية والمحلية على السواء".

وشدد على أن "منازل بعض الأشخاص الذين يعيشون في مواقع الحماية قد تم احتلالها بشكل غير قانوني من قبل آخرين، وهذه أيضا مسؤولية الحكومة".