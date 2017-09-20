سلفا كير يوجه حكام الولايات بدعم الحوار الوطني

جوبا 20 ديسمبر 2017 ـ أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، توجيهات إلى حكام الولايات لإعطاء الأولوية لتوعية المجتمعات المحلية بأهمية الحوار الوطني لإنهاء الأزمة التي تنزلق فيها الدولة الوليدة منذ 2013.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وجاءت تصريحات كير خلال مراسم أداء القسم لحكام ولايات واو وقوقريال وفانجاك.

والحكام الجدد هم جون كونق حاكما لولاية فانجاك وفيكتور اتيم لولاية قوقريال، وانجلو تعبان لولاية واو.

وهنأ زعيم جنوب السودان الحكام الجدد على تعيينهم وشدد على أن مهمتهم المباشرة هي الإصلاح والتوفيق بين المواطنين، وأردف "أحد الأهداف الرئيسية للحكام هي الربط بين الشعب والحكومة، وعندما يفشل الحاكم في أداء مهامه، فهذا يعني أن الحكومة فشلت وهذا ليس ما يريده المواطنون أنهم يريدون ان يكون حاكم الولاية رابطا فعالا ويسهل التواصل بينهم وبين الحكومة".

وأطلقت مبادرة الحوار الوطني رسميا في مايو ووصفت بأنها "منتدى" يهدف لإعادة تحديد أساس وحدة شعب جنوب السودان وإعادة تعريف المواطنة والانتماء، فضلا عن إعادة هيكلة الدولة من أجل الشمول الوطني.

وأدى الصراع في جنوب السودان الذي اندلع في ديسمبر 2013 إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص.