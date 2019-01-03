سلفا كير يوفد مستشاره الأمني الى الخرطوم للإطمئنان على الأوضاع

الخرطوم 3 يناير 2019-سلم مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية مساء الخميس الرئيس عمر البشير رسالة من نظيره سلفا كير ميارديت "تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والاطمئنان على الأوضاع بالبلاد بعد الأحداث الأخيرة".

سلفا كير ميارديت

وأكد توت قلواك في تصريح عقب اجتماعه بالرئيس السوداني ليل الخميس وقوف قيادة وشعب دولة الجنوب مع السودان في مواجهة هذه التحديات.

وكان سلفا هاتف البشير في وقت سابق للاطمئنان على الأوضاع في أعقاب تمدد احتجاجات شعبية الى عدد من المدن في السودان، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأعرب قلواك عن شكر وتقدير مواطني جنوب السودان "للمواقف العظيمة" لرئيس الجمهورية تجاه دولتهم ابتداء من الاعتراف بها كدولة فضلا عن جهوده لتحقيق السلام والمصالحات بين أطرافها المتنازعة.

وأشار الي أن بترول دولة الجنوب سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بالبلدين.