سلفا كير يوفد مستشاره الأمني الى الخرطوم للإطمئنان على الأوضاع

الخرطوم 3 يناير 2019-سلم مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية مساء الخميس الرئيس عمر البشير رسالة من نظيره سلفا كير ميارديت "تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والاطمئنان على الأوضاع بالبلاد بعد الأحداث الأخيرة".
- سلفا كير ميارديت
وأكد توت قلواك في تصريح عقب اجتماعه بالرئيس السوداني ليل الخميس وقوف قيادة وشعب دولة الجنوب مع السودان في مواجهة هذه التحديات.
وكان سلفا هاتف البشير في وقت سابق للاطمئنان على الأوضاع في أعقاب تمدد احتجاجات شعبية الى عدد من المدن في السودان، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وأعرب قلواك عن شكر وتقدير مواطني جنوب السودان "للمواقف العظيمة" لرئيس الجمهورية تجاه دولتهم ابتداء من الاعتراف بها كدولة فضلا عن جهوده لتحقيق السلام والمصالحات بين أطرافها المتنازعة.
وأشار الي أن بترول دولة الجنوب سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بالبلدين.
أخر الآراءالانتفاضة: كيف، ولمن تنتقل السلطة؟ 2018-12-31 20:49:02 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com لا شك أن الست سنوات الأخيرة هي الأشد اضطرابا في حكم الرئيس البشير، إذ ظلت الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة والتي تمظهرت في إنشقاقات الحزب الحاكم التي بدأت (...)
في ذكرى الإستقلال .. رياح التغيير قادمة بقوة 2018-12-31 09:28:30 بقلم : روبرت وليم اسكندر المرشح القومي المستقل لرئاسة الجمهورية الحمد الله تعالي وأفضل الصلاة وأتم التسليم علي نبينا الكريم المواطنين الشرفاء التحية الطيبة المباركة مني إليكم والسلام من الله تعالي عليكم أحييكم في (...)
الانتفاضة ، البديل والأحزاب 2018-12-31 09:28:15 بقلم : محمد عتيق عبارتان ترددتا كثيراً ، بدوافع مختلفة ، منها المشفق ومنها الماكر الخبيث وكذلك منها الببغائي ؛ تقولان : وين الأحزاب ، الأحزاب ضعيفة .. البديل شنو ، البديل منو ؟ (وهذا التساؤل بالتحديد تردده أيضاً بعض (...)
المزيد