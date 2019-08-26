سلفا كير يُطلع موسيفيني على تنفيذ اتفاقية السلام

جوبا 26 أغسطس 2019- اطلع رئيس جنوب السودان سلفا كير نظيره الاوغندي يوري موسيفيني الاحد على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، سيما فيما يتعلق بتشكيل الجيش الوطني، بحسب مسؤول رفيع.

موسفيني استقبل سلفا كير في القصر الرئاسي بعنتبي .. الأحد 25 أغسطس 2019

وقال وزير الرئاسة في جنوب السودان مايك دينق أن إن كير وموسيفيني عقدا محادثات ثنائية، حيث أشاد الأول بجهود الزعيم الأوغندي في استعادة الاستقرار في البلاد.

ولفت المسؤول الرئاسي إلى إن الزعيمين ناقشا كذلك بناء طريق ياي-كايا السريع، طريق تجاري رئيسي، يربط جنوب السودان وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويأتي الاجتماع بعد أسبوع فقط من عقد الهيئة الإقليمية (الإيقاد) اجتماعًا في أديس أبابا، لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية المنشطة بشأن حل النزاع في جنوب السودان.

ولعب موسيفيني دورًا رئيسيًا في توقيع اتفاقية السلام ف سبتمبر 2018 في أديس أبابا، والتي أنهت جزئيًا الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وحث الزعيم الأوغندي الفصائل المتحاربة في جنوب السودان على تبني الحوار من أجل تحقيق سلام دائم.

وأنزلق جنوب السودان إلى عنف في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس كير نائبه السابق رياك مشار بالتآمر للإطاحة بحكمه، وهي اتهامات نفاها الأخير.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين آخرين، مما دفع الأمم المتحدة إلى تصنيف البلاد كأكبر أزمة لاجئين في إفريقيا.