 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 4 كانون الأول (ديسمبر) 2018

سلفا: مكافحة الفقر يجب أن تكون أولوية قصوى لدى الحركة الشعبية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 4 ديسمبر 2018- دعا رئيس جنوب السودان، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير لإعادة بناء الحزب لتحرير البلاد من الفقر.

JPEG - 19.5 كيلوبايت
رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وفي حديثه أمام أحد معسكرات الحركة في محافظة لوبونوك بولاية جوبك الأحد، قال كير إن الظروف التي عاش فيها شعب جنوب السودان قبل الاستقلال لم تتغير، وأردف "هل حررنا شعبنا من الجلابة (السودانيين الشماليين) فقط لكي نتضور جوعاً بأيدينا؟"

وفي خطابه لأعضاء الحزب للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات، قال كير إن اتفاقية السلام يجب أن تبشر ببداية النضال من أجل تحرير جنوب السودان من الفقر، وزاد "من وجهة نظري، فإن أكبر عدو لشعب جنوب السودان هو الفقر وهو سبب الأمية والصحة السيئة والقتال والفساد والمحسوبية والكراهية. يجب علينا مواجهة الفقر ويجب أن تقود الحركة الشعبية لتحرير السودان هذه المواجهة".

ومع ذلك، اعترف كير بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان في أضعف حالاتها منذ تأسيسها 1983.

وأشار كذلك إلى أن هذا الضعف يمكن تفسيره بتقسيم الحزب الذي فقد رؤيته المشتركة، وأضاف " لقد أولينا الكثير من الاهتمام للسعي وراء القوة والمطامع الشخصية، يجب ان نعيد تركيزنا على العمل المستمر لتحرير شعبنا من الفقر ومن التخلف ".

ودعا شعب لوبونوك إلى الابتعاد عن أنشطة المتمردين التي قد تهدد السلام والاستقرار في جنوب السودان.

ويناقش مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان خطة طريق لإعادة بناء الحزب التاريخي قبل الفترة الانتقالية التي تبلغ 30 شهرا والتي ستنتهي بالانتخابات العامة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من يشترط علي من ؟ 2018-12-03 16:14:55 بقلم : محمد عتيق ‏ هذا الباب "خارج المتاهة" - وفي جزء منه - يفترض أن معظم تصرفات وأقوال هذا النظام ‏وحزبه عبارة عن بالونات يقوم بقذفها في الساحة ليتلهى بها الأحزاب وأغلب الكتاب الصحفيين لينعم هو بالهدوء ‏فيمضي ‏مثابراً في (...)

بومة الاستبداد لا تنجب حمامة سلام 2018-12-02 17:13:27 بقلم : عمر الدقير ما فتىء قادة نظام "الإنقاذ" - خلال زياراتهم لولايات دارفور - يرددون أنها تخلّصت من شيطان الحرب وأصبحت تنعم بالسلام، وكأنّ هناك تعريفاً جديداً للسلام يفيد بوجوده في معسكرات اللجوء والنزوح وتحت ظلال سيوف (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (11) 2018-12-01 17:22:36 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk خلاصة لا ريب في أنَّ الجمهوريَّة أيَّة جمهوريَّة سرعان ما تنحرف نحو الطغيان، وذلك لأنَّ عامة الشَّعب يلقون بثقلهم الكمِّي لمساندة الدهماوي، أي المهيِّج أو الخطيب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.