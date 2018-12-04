سلفا: مكافحة الفقر يجب أن تكون أولوية قصوى لدى الحركة الشعبية

جوبا 4 ديسمبر 2018- دعا رئيس جنوب السودان، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير لإعادة بناء الحزب لتحرير البلاد من الفقر.

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وفي حديثه أمام أحد معسكرات الحركة في محافظة لوبونوك بولاية جوبك الأحد، قال كير إن الظروف التي عاش فيها شعب جنوب السودان قبل الاستقلال لم تتغير، وأردف "هل حررنا شعبنا من الجلابة (السودانيين الشماليين) فقط لكي نتضور جوعاً بأيدينا؟"

وفي خطابه لأعضاء الحزب للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات، قال كير إن اتفاقية السلام يجب أن تبشر ببداية النضال من أجل تحرير جنوب السودان من الفقر، وزاد "من وجهة نظري، فإن أكبر عدو لشعب جنوب السودان هو الفقر وهو سبب الأمية والصحة السيئة والقتال والفساد والمحسوبية والكراهية. يجب علينا مواجهة الفقر ويجب أن تقود الحركة الشعبية لتحرير السودان هذه المواجهة".

ومع ذلك، اعترف كير بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان في أضعف حالاتها منذ تأسيسها 1983.

وأشار كذلك إلى أن هذا الضعف يمكن تفسيره بتقسيم الحزب الذي فقد رؤيته المشتركة، وأضاف " لقد أولينا الكثير من الاهتمام للسعي وراء القوة والمطامع الشخصية، يجب ان نعيد تركيزنا على العمل المستمر لتحرير شعبنا من الفقر ومن التخلف ".

ودعا شعب لوبونوك إلى الابتعاد عن أنشطة المتمردين التي قد تهدد السلام والاستقرار في جنوب السودان.

ويناقش مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان خطة طريق لإعادة بناء الحزب التاريخي قبل الفترة الانتقالية التي تبلغ 30 شهرا والتي ستنتهي بالانتخابات العامة.