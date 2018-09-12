سلفا ومشار يوقعان اتفاق السلام النهائي في قمة (إيقاد) بأديس أبابا

الخرطوم 12 سبتمبر 2018 ـ وقع طرفا النزاع الرئيسيين في جنوب السودان الرئيس سلفا كير وقائد المتمردين رياك مشار، الأربعاء، اتفاق سلام خلال قمة لـ "إيقاد" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

سلفا ومشار التقيا في عنتبي واتفقا على خطوط عريضة لقسمة السلطة 7 يوليو 2018

وتصافح الرجلان بعد توقيع الوثيقة أمام حشد ضم رئيسي السودان وأوغندا عمر البشير ويوري موسيفيني ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إضافة إلى قادة إقليميين ومندوبين.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي قبيل مراسم التوقيع: "أنظار العالم متجهة إلينا إذ يتعهد قائدا جنوب السودان اليوم بالعمل من أجل المصالحة وسلام دائم في بلادهما".

من جهته قال رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موغي الذي يترأس اللجنة التي شكلتها هيئة (إيقاد) لمتابعة الملف: "نأمل اليوم بفتح صفحة جديدة وفرصة جديدة لبناء سلام دائم وإحلال الاستقرار في جمهورية جنوب السودان".

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر ـ طبقا لفرانس برس ـ عن أمله في وضع حد للنزاع الدامي الذي أوقع عشرات آلاف القتلى منذ أكثر من أربع سنوات.

لكن شيرر لفت إلى أنه "مع توقيع هذا الاتفاق المتجدد (بعد توقيع اتفاق سابق عام 2015)، يجدر بنا الإقرار علنا بأنه ليس سوى خطوة أولى على طريق السلام، إنما خطوة ترسي الأسس لكل الخطوات التالية".

وهذا الاتفاق حول تقاسم السلطة الذي يفترض أن ينهي خمسة أعوام من الحرب الاهلية في جنوب السودان كان وقعه الطرفان في أغسطس الفائت في الخرطوم، بعد أسابيع من المباحثات.

واندلع النزاع المستمر منذ نحو خمسة أعوام في جنوب السودان بعدما اتهم كير في ديسمبر 2013 نائبه آنذاك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

وسبق ووقع الطرفان اتفاقات سلام مماثلة، إلا أنها لم تصمد إلا لبضعة شهور.

وخلفت الحرب عشرات آلاف القتلى ونحو أربعة ملايين نازح في وقت انهار اقتصاد الدولة الغنية بالنفط. وشهدت الحرب الاهلية مذابح اثنية واعتداءات على المدنيين، وحالات اغتصاب على نطاق واسع، وتجنيد أطفال الى جانب عدد آخر من انتهاكات حقوق الانسان.