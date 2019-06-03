سماء الخرطوم تتلبد بالسواد والشوارع تخلو من المارة

الخرطوم 3 يونيو 2019- خلت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من الحركة وعلت سماءها سحب من الدخان بعد ساعات من مجزرة دموية شهدها موقع الاعتصام القريب من مقر قيادة الجيش السوداني.

متظاهر في شارع الستين يلوح بعلامة النصر ومن خلفه تتصاعد السنة دخان الاطارات (AP)

وسارعت مجموعات من الشباب الى إغلاق الشوارع في الأحياء والطرق الرئيسية بينما انتشرت قوات أمنية في الأحياء القريبة من ميدان الاعتصام على رأسها ضاحية بري.

وأحرق متظاهرون إطارات السيارات في شوارع حيوية بالخرطوم وارتفع دخانها الأسود القاتم الى عنان السماء كما نظم العشرات في أحياء جنوب العاصمة وشرقها احتجاجات رافضة للتدخل العسكري العنيف ضد المعتصمين السلميين كما أغلقت طرق في عدد من الأحياء بالأحجار.

وشوهدت قوات من الجيش ترتكز في الجسور الرئيسية بالخرطوم بينما خلت الشوارع من الحركة على غير العادة في مثل هذا اليوم الذي تتكاثف فيه التحضيرات لعيد الفطر.

وعلقت عديد من شركات الطيران بينها الخطوط المصرية وفلاي دبي رحلاتها الى الخرطوم بسبب تطورات الأحداث.

وقالت تقارير متطابقة إن العاملين في المطار لم يتمكنوا من الوصول اليه بسبب إغلاق الطرق كما أن تجمع الطيارين السودانيين أعلن العصيان المدني ووقف رحلات الطيران والاقلاع من والي الخرطوم.