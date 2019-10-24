سودانيات يتظاهرن أمام وزارة العدل رفضا للمصادقة على (سيداو)

الخرطوم 24 أكتوبر 2019 – نظمت عشرات السودانيات، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الخرطوم للتنديد بعزم الحكومة المصداقة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو".

رافضات لاتفاقية (سيداو) يحتججن أملم وزارة العدل في الخرطوم ..24 أكتوبر 2019

ورفعت النسوة لافتات كتب عليها، "لن أبدل تشريعات ربانية بقوانين بشرية"، "افتخر بشريعتي"، "تحيا المرأة السودانية ضد الفوضى العلمانية"، "ضد سيداو لأنها لا تجرم الزنا" وغيرها من الشعارات المنددة بالاتفاقية.

واستلمت مندوبة عن وزير العدل مذكرة تلتها المحتجات تتضمن التحفظات حيال هذه الاتفاقية.

وكان وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أعلن السبت الماضي، إن السودان سينضم ويصادق على كافة الاتفاقيات الدولية وفقا لتوجيهات أصدرها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتسلم الوزير – وقتها-مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، تطالب بالانضمام الى اتفاقية "سيداو".

وبحسب المذكرة التي حملتها المعارضات للاتفاقية واطلعت عليها "سودان تربيون"، أن المادة الثانية من الاتفاقية محل الجدل تنص على أن "الدولة الموقعة عليها إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها حتى تلك التي تقوم على أساس الشرع والدين، وتخالف القواعد الشرعية في ولاية الزواج وقوامة الرجل ومسؤولياته في الأسرة وغيرها".

كما اشارت المذكرة إلى ان الاتفاقية تلغي مختلف أنواع الولاية أو الوصاية على المرأة ، وتبيح لها الزواج بمن تشاء ولو كان كافرا بدون موافقة وأذن الولي، وشددت على تنافي ذلك مع الشرع وتقاليد المجتمع السوداني.

ونددت المتظاهرات ايضا بدعوة الاتفاقية إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات في الاستحقاقات الأسرية والتي تشمل من بينها الميراث لمخالفتها لقواعد الشريعة الاسلامية.

وشددت على ان " هناك الكثير من ما اشتملت عليه الاتفاقية ويتعارض مع القيم والمثل السودانية أنتم أعلم بها منها".

والجدير بالذكر ان كل الدول العربية عدا السودان والصومال وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اُعتُمِدَت بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وتم التصديق عليها في 3 سبتمبر من عام 1981.

وتتألّف الاتفاقية من 30 مادة تدعو إلى إلغاء أي تمييز ضد المرأة، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر. وقعت عليها أكثر من 189 دولة وتحفظت اكثر من خمسين دولة على بعد مواد هذه الاتفاقية.

وبينما تحفظت العديد الدول العربية والإسلامية على مواد بعينها مثل تلك المشار إليها في مذكرة النساء الاسلاميات السودانيات نجد ان دولا اخري مثل السعودية وموريتانيا اودت تحفظا عاما على كل المواد المخالفة للشريعة الاسلامية .

من جهته قال رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، في صفحته على ”فيسبوك” إن سيداو تعتبر أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية”.

ودعا عدد من الائمة والدعاة المعروفين بتشددهم او دعمهم للنظام البائد إلى مقاومة توجه الحكومة الانتقالية إلى التوقيع على الاتفاقية باعتبار انها تخالف الشريعة الاسلامية، بينما يرى المراقبين في ذلك محاولة منع الاصلاحات الديمقراطية التى تعمل السلطات على انزالها على ارض الواقع.