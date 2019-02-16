سودانيون في واشنطن وعواصم أوربية يتظاهرون للمطالبة برحيل البشير

الخرطوم 16 فبراير 2019- شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، وعواصم أوربية عديدة وقفات احتجاجية نظمها مئات السودانيين بالخارج لمؤازرة الحراك الشعبي الداعي لتنحي نظام الرئيس عمر البشير.

سودانيون يحتجون أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .. الجمعة 15 فبراير 2019 (سودان تربيون)

وتجمع السبت عدد كبير من المهاجرين السودانيين أمام مبنى البيت الأبيض في واشنطن دي سي، هاتفين بشعارات مناوئة للحكومة ومطالبين برحيل النظام.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤيد حراك المقاومة في السودان للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، الذي يواجه منذ نحو شهرين احتجاجات شبه مستمرة ينظمها وينسق لها تجمع المهنيين السودانيين بالاتفاق مع قوى رئيسية في المعارضة.

وحدد التجمع مواقيتا لاحتجاجات الخارج بدأت منذ الجمعة حيث تظاهر عشرات السودانيين أمام مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا رافعين شعارات تندد بالبشير وحكومته وتدعو لمحاكمته.

والبشير أحد أبرز القادة الذين تطلب المحكمة الجنائية القبض عليهم بسبب اتهامات تتصل بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور منذ العام 2003.

وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق البشير ومسؤولين في حكومته لكن الخرطوم ترفض الاعتراف بالمحكمة من الأساس.

وتشمل المدن التي ستتظاهر السبت وفقا لتجمع المهنيين بالإضافة الى واشنطن ملبورن في استراليا، كولن وهامبورغ، برلين في المانيا.