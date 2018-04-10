سودانيون مبعدون من سويسرا يصلون الخرطوم

الخرطوم 10 أبريل 2018 ـ وصل إلى مطار الخرطوم، الثلاثاء، خمسة سودانيين مبعدين من سويسرا بمخالفات الإقامة والهجرة غير الشرعية.

ووصل المبعدون على متن خطوط شركة (صن اكسبريس) التركية وكان في استقبالهم بمطار الخرطوم لجنة حصر وإحصاء العائدين ومدير إدارة العمل وقضايا العودة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج صابر عبد الله عوض.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن جملة المبعدين ستة من بينهم السودانيون الخمسة ومصري واحد تم تسليمه إلى السلطات المصرية في مطار القاهرة.

والمبعدون العائدون هم: "حسن محمود محمد حسن، علي آدم أحمد، يعقوب محمد أحمد، إبراهيم أرباب وأحمد محمود إبراهيم".

وفي يناير 2006 أعلنت السلطات المحلية في ميلانو الإيطالية إبعاد سويسرا لنحو 57 سودانيا ضبطتهم الأسبوع الماضي عند حدودها مع إيطاليا فيما كانوا يحاولون التوجه الى مقر الأمم المتحدة بجنيف للتنديد بظروف حياتهم في إيطاليا.