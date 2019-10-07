(سودان تربيون) تكشف تفاصيل مثيرة حول دورات التدريب التي أوقفها وزير الطاقة

الخرطوم 7 أكتوبر 2019 - أصدر وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم قراراً بتجميد كافة الدورات التدريبية الخاصة بقطاع المعادن بجانب إعادة النظر في الأسس والحوجة الحقيقية للتدريب بالخارج، بينما حصلت (سودان تربيون) على تفاصيل تكلفة الدورات التي ترهق ميزانية الوزارة.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وكشف مصدر موثوق بوزارة الطاقة والتعدين لـ (سودان تربيون) الاثنين عن ايقاف احدى الدورات في التخطيط الاستراتيجي فور صدور القرار يوم الأحد.

وتابع "كان مقررا أن يسافر حوالي 7 من الموظفين الى القاهرة الا أن القرار باغتهم".

وأردف" أي مشارك في هذه الدورة من الموظفين يحصل على مالا يقل عن 1250 يورو خلافا لتذاكر السفر".

واكد المصدر المسؤول الذي فصل عدم كشف اسمه لعدم تخويله بالتصريح أن الميزانية السنوية للدورات التدريبية تصل 12 مليون جنيه وتحوز الادارات المختلفة في الحد الأدنى على نحو 10 دورات تدريبية سنويا داخليا وخارجيا.

وأوضح أن ان معايير الاختيار لا تراعي اي عدالة وتتم في الغالب عن طريق المحسوبية ووفقا للعلاقات الشخصية.

وأردف " البعض يتم منحهم الفرصة لتحسين أوضاعهم".

وأشار الى أن وجهات الدورات التدريبية تكون لمعظم الدول خاصة الأسيوية مثل الصين اضافة لبعض الدول الاوربية والافريقية.

وكان بيان صحفي صادر عن إعلام وزارة الطاقة والتعدين الأحد قال إن هذه القرارات تأتي في إطار مراجعة الاداء وتجويده والارتقاء به حسب الحاجة وتماهياً مع روح محاربة الاثار السالبة التي لازمت مسيرة الخدمة المدنية واقعدتها حينا من الدهر.

ووجه الوزير بإعداد تقرير مفصل عن الخطط التدريبية المنفذة من الاعوام ٢٠١٧ ـــ ٢٠١٨.