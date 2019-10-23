(سودان تربيون) تنعى الزميل أنس فضل المولى

الخرطوم 23 أكتوبر 2019- ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم ، ينعى رئيس التحرير والمحررين بموقع (سودان تربيون) زميلهم الخلوق المترجم أنس فضل المولى بدر، الذي غيبه الموت اليوم الأربعاء إثر حادث مروري مفجع.
- الزميل الراحل أنس فضل المولى
التحق أنس بالعمل في "سودان تربيون" منذ سنوات، مترجما كفؤا صاحب أداء رفيع وروح طيبة وأخلاق عالية كما يشهد له زملاؤه في الصحف التي عمل بها بالشهامة وطيب المعشر.
وإذ نودع في "سودان تربيون" أحد الأعمدة الراكزة نسأل الله تعالي أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعله في عليين مع الأخيار، ويلهم أسرتيه الصغيرة والكبيرة الصبر على فقدهم الأليم ومصابهم الجلل.
"إنا لله وانا اليه راجعون"
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