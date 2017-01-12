سيارات بدون لوحات تتحدى قرارات محلية الفاشر وتجوب الشوارع

الفاشر 12 يناير 2017 ـ تجوب السيارات غير المقننة طرقات مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان، بالرغم من قرارات معتمد محلية الفاشر بمنع سير السيارات دون لوحات في تحدٍ لافت لتلك القرارات.

سيارات على متن شاحنة في طريقها من ليبيا إلى شمال دارفور

وأصدر معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح، في 8 يناير الحالي قرارا بمنع حركة السيارات غير المرخصة بالمدينة. وبحسب الأمر المحلي فإنه "يمنع سير السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر علاوة على فرض (رسوم لوحات) للسيارات غير المرخصة بالفاشر" على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية للمحلية.

واشتكى عدد من أصحاب السيارات التي تحمل اللوحات من تعامل شرطة المرور معهم وايقافهم باستمرار للتأكد من اجراءاتهم في الوقت الذي لا يتم فيه ايقاف السيارات التي لا تحمل لوحات.

وأفاد أحد سائقي التاكسي محمد علي أحمد "سودان تربيون" أن عناصر شرطة المرور لم يتمنكوا من إتخاذ إجراءات ضد سائقي السيارات بدون لوحات بينما يتم ايقاف السيارات التي تحمل لوحات وتراخيصها غير مجددة. وتسأل "كيف يطبق فينا قانون المرور ويعفي السيارات التي لا تحمل حتى أوراقا ثبوتية".

وناشد أصحاب المركبات التي تحمل لوحات السلطات بضرورة تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز أو اعفاء الكل من الحملات المرورية التي لا تضبط تلك السيارات.

وطبقا للقرار فإن "أي سيارة لا تحمل اللوحة الرسمية أو المؤقتة تعتبر مخالفة للقرار رقم (50) القاضي بمنع حركة وتجوال جميع السيارات غير المقننة ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه أو السجن لمدة شهر أو العقوبتين معاً".

وفي 13 نوفمبر من العام الماضي أصدرت محلية الفاشر قرارا يمنع حركة السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر إلى حين تكملة إجراءاتها النهائية عبر السلطات المختصة.

ووجه القرار آنذاك، شرطة المرور وقيادة الغرفة المشتركة والجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري ووفقا للقرار فإن المخالفين له سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وحجز السيارة وتصل العقوبة إلى المصادرة لكن السيارات غير المقننة ما زالت تجوب شوارع المدينة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه خلال جولة بولايات دارفور في أبريل 2016 بتقنين السيارات غير المرخصة تمهيدا لحسم الظاهرة المرتبطة بارتكاب جرائم النهب والقتل.