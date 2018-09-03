سيرليو: ضامنو سلام جنوب السودان يعملون لمصالحهم

جوبا 3 سبتمبر 2018-استنكرت جبهة الخلاص الوطني بزعامة الجنرال توماس سيرليو -إحدى فصائل تحالف المعارضة في جنوب السودان-مجدداً النص النهائي للاتفاقية المنشَّطة للسلام في البلاد واتهمت الضامنين بإعطاء الأولوية لمصالحهم الاقتصادية والأمنية فقط.

توماس سيريلو (رويترز)

وفي بيان مؤرخ في 1 سبتمبر، هاجم الجنرال سيريلو، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، الضامنين مباشرة واتهمهم بالنظر في أمنهم ومصالحهم الاقتصادية بدلاً من تحقيق سلام دائم في جنوب السودان.

وأضاف البيان "إن اهتمام بعض البلدان التي تقوم بالوساطة ليس البحث عن أفضل السبل لضمان السلام العادل والدائم في جنوب السودان، بل النظر في الترتيبات التي توفر أفضل حماية للمصالح المختلفة والمتضاربة لبعض الدول الأعضاء في الإيقاد في جنوب السودان".

كما انتقد سيريلو الطريقة التي اعتمدها الوسطاء في الخرطوم قائلاً إن "الاتفاق ليس نتيجة للحوار بين الأطراف، وخلال التفاوض بشأن الحكم تحدث الأطراف على النحو الذي تراه الوساطة مناسبًا".

ونوه إلى إن الوساطة استبعدت مشاركة أصحاب مصلحة رئيسيين في العملية مثل المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمع الدولي.