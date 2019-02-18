سيريلو: الحرب في جنوب السودان لن تقف الا باتفاقية جديدة

جوبا 18 فبراير 2019- قال زعيم التمرد في جنوب السودان توماس سيريلو إنه سيواصل قتال الحكومة حتى يتم التوقيع على اتفاق سلام جديد.

الجنرال توماس سيريلو سواكا (صورة من يوتيوب)

وأضاف سيريلو لصحيفة (فايز نيوز)، مقرها الولايات المتحدة الجمعة " لن نتوقف عن القتال، إذا كانت جوبا تعتقد أنه بدون الرصاص لن نكون قادرين على حماية أنفسنا وشعبنا، فإن تقديرها خطأ.

نحن بحاجة إلى نظام حكم يوفِّر الخدمات لشعب جنوب السودان".

ورفض زعيم جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من المجموعات الأخرى اتفاقية السلام المنشطة التي توسطت فيها الإيقاد، لافتاً إلى أنه يريد نظاماً فدرالياً يضمن المزيد من الحكم الذاتي الإداري للمناطق.

وكثّف الجيش الحكومي مؤخرا هجماته على مواقع مقاتلي جبهة الإنقاذ في وسط وغرب الاستوائية مما أثار موجات جديدة من النزوح. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث لها إن نحو 5000 من المواطنين انتقلوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية و8000 لجأوا إلى ولاية ياي.

والتقى المبعوث الخاص للإيقاد في جنوب السودان في ديسمبر الماضي مع الحركات الرافضة لاتفاقية السلام المنشطة. كما تم تكليف الوسيط بإقناع الجماعات الرافضة للانضمام إلى اتفاقية السلام، ولكن ليس لفتحها للمفاوضات مرة أخرى.