سيول بمخيم نازحين في نيالا ومصرع طفلتين بصاعقة

نيالا 18 سبتمبر 2017 ـ لقيت طفلتان مصرعهما جراء صاعقة رعدية ليلة الأحد بحي المستقبل في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، بينما تضررت مخيم "كلما" للنازحين من السيول.

سيول في مخيم كلما للنازحين بنيالا ـ 18 سبتمبر 2017

وقال أحد ذوي الطفلتين ويدعى آدم حسن لـ "سودان تربيون"، الإثنين، إن الصاعقة الرعدية ضربت غرفة كانت بداخلها الطفلتين ما أسفر عن إنهيار الغرفة عليهن وفارقن الحياة في الحال.

في ذات السياق اجتاحت السيول معسكر كلما للنازحين، 16 كلم شرقي نيالا، ما أدى الى تدمير العشرات من منازل النازحين وتركهم في العراء بلا مأوى.

وقال نائب رئيس هيئة النازحين واللاجئين آدم عبد الله إن السيول دمرت العشرات من منازل النازحين بمعسكر كلما بالكامل بينما هناك المئات المنازل تأثرت جزئيا بالسيول.

وأكد عبد الله أن السيول تسببت في خسائر فادحة في الممتلكات وأن اكثر من 600 أسرة في العراء بلا مأوى.

ودعا المنظمات الوطنية والأجنبية الى ضرورة الاسراع لتقديم المساعدات العاجلة فورا، المتمثلة في الأغذية والأغطية والمشمعات بالإضافة الى الأدوية.