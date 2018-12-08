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شانغسون: التنازع على منصب نائب رئيس جنوب السودان وراء أزمة التحالف

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جوبا 8 ديسمبر 2018- قال غبريال شانغسون ، أحد قادة تحالف المعارضة في جنوب السودان إن النزاع من أجل منصب نائب الرئيس هو أحد أسباب الأزمة في الائتلاف.

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غبريال شانقستون ..صورة لـ(سودان تربيون)

وفي 30 نوفمبر، تم انتخاب بيتر قاديت زعيماً للتحالف، لكن الزعيم الحالي غابرييل تشانغسون رفض التصويت ونظَّم اجتماعاً آخر في 4 نوفمبر حيث أعيد تشكيله من الفصائل المؤيدة له.

وأثر النزاع على الفصائل المختلفة للتحالف حيث يقوم الزعيمان بتجنيد المؤيدين من هذه الجماعات لإضفاء الشرعية على انتخابهم على رأس المجموعة.

وفي مقابلة مع (صوت أمريكا) الجمعة قال تشانغسون " أحد الأسباب التي تجعلنا نتخاصم على الطاولة هو قضية نائب الرئيس التي خصصت لتحالف المعارضة في جنوب السودان. يتهمني الدكتور لام أكول بأنني خلال إقامتي في جوبا أضغط من أجل الحصول منصب نائب الرئيس وأنني التقيت بنائب الرئيس تعبان دينق واشنطن ووعدني بتولي منصب نائب الرئيس".

وتماشياً مع اتفاقية السلام الموقعة في 12 سبتمبر 2018، تتألف الرئاسة خلال الفترة الانتقالية من الرئيس، ونائب الرئيس الأول، وأربعة نواب للرئيس، يرشح أحدهم من تحالف المعارضة.

وجدد تشانغسون اعتراضه على أن يتولى بيتر قاديت رئاسة التحالف باعتباره يخضع لعقوبات فردية تابعة للأمم المتحدة ولا يمكنه أن يقود التحالف.



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