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شانقسون: لا يمكن أن يرأس تحالف المعارضة شخص على لائحة الأمم المتحدة السوداء

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الخرطوم 3 ديسمبر 2018 ـ قال فصيل قبريال شانقسون إن تحالف المعارضة في جنوب السودان لا يمكن ان يرأسه شخص على القائمة السوداء للأمم المتحدة.

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غبريال شانقستون ..صورة لـ(سودان تربيون)

وبعد انتخاب بيتر قاديت لرئاسة تحالف معارضة جنوب السودان الجمعة 30 نوفمبر، انقسم التحالف إلى فصيلين حيث يرفض الرئيس السابق شانقسون قبول نتيجة التصويت.

ويشير مؤيدو قاديت إلى أن مدة ولاية الرئيس محدودة بستة أشهر وغير قابلة للتجديد.

وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) السبت حذر شانقسون مرة أخرى من انتخاب قاديت، مشيرا إلى أن الأخير يخضع لعقوبات الأمم المتحدة الفردية التي قررها مجلس الأمن في يوليو 2015.

وأضاف البيان "لا ينبغي على قيادة تحالف معارضة جنوب السودان تحدي المجتمع الدولي عبر ترشيح شخص متهم من الأمم المتحدة ".

وأشار البيان إلى بعض المخالفات الإجرائية مثل عدم وجود لوائح انتخابية للتحالف، والأشخاص الذين شاركوا في الانتخابات كانوا أربعة ممثلين غير معتمدين شاركوا في اجتماع مجلس القيادة الذي انتخب قاديت.

ومع ذلك، أضاف أن الدوافع الحقيقية للانقلاب يمكن أن تعزى إلى اختلافاتهم في مجلس القيادة خاصة أن بعض الزعماء لم يوافقوا على زيارة وفد تحالف المعارضة إلى جوبا للاحتفال بالسلام وإقامتهم لبضعة أسابيع، وكذلك لا ترغب نفس هذه القيادات في آليات التنفيذ الخاصة باتفاقية السلام في عقد اجتماعاتهم في جوبا.

وتابع البيان "سعيهم لتولي قيادة التحالف في أقرب وقت ممكن بهدف عرقلة عملية التنفيذ السلس للاتفاقية دفعهم إلى التلاعب بنظم وإجراءات الانتخابات".



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