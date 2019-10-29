شحنة مساعدات أميركية تصل السودان لإعانة أكثر من مليوني محتاج

الخرطوم 29 أكتوبر 2019 - وصلت الى الميناء الرئيسي في شرق السودان شحنة مساعدات أميركية جديدة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

تفريغ مساعدات أميركية وصلت بورتسودان ..الثلاثاء 5 يونيو 2018

وبحسب بيان عن البرنامج تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء فإن المساهمة الأميركية تهدف الى دعم 2.2 مليون شخص في كافة أنحاء السودان.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمساهمات الولايات المتحدة 102 مليون دولار، وستدعم الاحتياجات الغذائية المتزايدة للنازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات الضعيفة من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي.

وأضاف البيان " هذه أكبر مساهمة يتلقاها البرنامج في السودان من جهة مانحة واحدة خلال السنوات الأخيرة. وهذه هي أول شحنة من ثلاث شحنات متتالية قادمة من الولايات المتحدة إلى ميناء بورتسودان وتحتوي على الحبوب وزيت الطعام والبقوليات".

وقال الممثل والمدير القطري للبرنامج في السودان حميد نورو: "لقد تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية في السودان خلال السنتين الأخيرتين. وستساعدنا هذه المساهمة الكبيرة من الوكالة الأميركية في تحقيق الكثير، فهي ضرورية للغاية وموضع تقدير كبير".

وفي الوقت الراهن، يعاني 5.8 مليون شخص في السودان من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لسنوات عديدة من النزاعات والجفاف وتدهور الوضع الاقتصادي.

وقالت مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان هيلين باتاكي، "إن الوكالة تقف دوماً بجانب الشعب السوداني وقت الحاجة".

وأضافت: "نأمل أن يساهم هذا الدعم في التخفيف من معاناة السودانيون حتى يواصلوا رحلتهم نحو الديمقراطية والازدهار."

وفي عام 2019، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى إجمالي 1.5 مليون شخص في مختلف أرجاء السودان من خلال المساهمات الغذائية التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وساهمت الوكالة الأميركية للتنمية بأكثر من 400 مليون دولار لدعم عمليات برنامج لغذاء العالمي في السودان خلال الثلاثة أعوام الماضية.