شرطة الخرطوم تكافح تداول كثيف لشائعات الإختفاء القسري

الخرطوم 21 يوليو 2017 ـ تكافح الشرطة السودانية بالخرطوم حالة من الذعر ورواج لافت لروايات الخطف والإختفاء القسري، بعد حادثة فقدان سيدة جنوبي العاصمة وجدت جثتها لاحقا طافية في النيل الأبيض بعد تعرضها للقتل.

مؤتمر صحفي لمدير شرطة ولاية الخرطوم أعلن فيه العثور على جثة أديبة فاروق ـ الأربعاء 19 يوليو 2017

وأعلنت الشرطة مساء الخميس تعرض السيدة أديبة فاروق "43 عاما" إلى عنف وأذى جسيم تسبب في وفاتها، واستنادا على تقرير الطبيب الشرعي باشرت الشرطة إجراءاتها تحت المادة "130" من القانون الجنائي، القتل العمد.

ومنذ أن فتح بلاغ بفقدان "أديبة" في 11 يوليو الحالي راجت العديد من رويات الخطف والإختفاء فيما يشبه الإتجار بالبشر وسرقة الإعضاء البشرية، عبر استغلال بعض الحوادث.

واحتوت شرطة ولاية الخرطوم مساء الخميس أحداث بضاحية "عد حسين" جنوبي الخرطوم حرق مواطنون على إثرها سيارتين احداها لوافد سوري أثر تداعيات شائعة بعمليات خطف لأطفال وبيع أعضاء بشرية.

وبحسب تقرير للشرطة تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، فإنه تم القبض على 3 متهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم.

وقال رئيس قسم شرطة الأزهري شرق المقدم إبراهيم محمد يوسف في تصريح لأعلام شرطة ولاية الخرطوم إنه حوالي الساعة التاسعة مساء الخميس ورد بلاغ بوجود تجمهر لمواطنين يتجاوز عددهم 2000 شخص حول سيارة "بوكس" وتم تحرك الدوريات الموجودة بدائرة الأختصاص وتمكنت قوات الشرطة من سحب مواطن بمعيته عامل أجنبي.

وتابع "اتضح أن مواطنا يتبع لأحدى القوات النظامية وأثناء إجرائه اتصالا تلفونياً من داخل سيارته تمت مهاجمته من مجموعة مواطنين باعتبار أن السيارة مظللة تعمل على خطف الأطفال بحسب ارهاصات الشائعات المنتشرة".

وأشار إلى أن النظامي تعرض للمطاردة حتى تقاطع "عد حسين" بحي الأزهري، وأكد يوسف عدم وجود أدوات طبية أو تشريح بالمركبة التي يقودها مشيراً الى أن القوة المتمركزة بالمكان استطاعت أخراج السائق بسلام.

وأضاف أنه وأثناء الأحداث اصطدمت سيارة صالون يقودها وافد سوري الجنسية بأحد المواطنين وحاول المتجمهرين التعدي عليه لكن الشرطة تمكنت من إخراجه من المكان وإسعاف المصاب للمستشفى.

وعلى إثر ذلك تم استدعاء شرطة العمليات والطوارئ لتفرقة المتجمهرين ودعا رئيس قسم الأزهري شرق المواطنين لعدم الالتفات للشائعات مؤكداً قدرة الشرطة على المحافظة على الأرواح والممتلكات عبر خطط رئاسة شرطة الولاية.

وأفاد المتهم محمد مصطفى أبو شنب (سوري الجنسية) أنه وعقب إيصال زوجته (سودانية الجنسية) لمنزل ذويها في "عد حسين" وعند تقاطع الأزهري تفادى سيارة وخرج من المسار ليصطدم بأحد الراجلين، وبعد تدخل الشرطة تم اقتياده للقسم لمباشرة الاجراءات القانونية.

وذكرت الشرطة أن المصاب تنازل عن البلاغ الذي دون في مواجهة الوافد السوري تحت المادتين "62 و66" من قانون المرور.