شرطة الخرطوم: مهاجمو صيدلية امبدة لا يمتون بصلة للمتظاهرين

الخرطوم 28 يناير 2019- أعلنت شرطة ولاية الخرطوم الاثنين القبض على 5 متهمين بنهب إحدى الصيدليات في ضاحية أمبدة شمال العاصمة الخرطوم، وأكدت عدم صلة الجناة بالمتظاهرين.

الآلاف خرجوا في مدينة أم درمان للمطالبة بسقوط النظام .. الأربعاء 9 يناير 2019

وكانت وسائل إعلام محسوبة على الحكومة السودانية عرضت مشاهد من كاميرات مراقبة الصيدلية لأشخاص يقومون بالنهب قائلة إنهم من المتظاهرين.

ويؤكد منظمو الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة ومدن سودانية عديدة للمطالبة بتنحي النظام على سلميتها وعدم جنوح المشاركين فيها للعنف أو التخريب برغم القوة المفرطة التي تتعامل بها قوى الأمن.

ومع ذلك يقول مسؤولون حكوميون إن المحتجين اعتدوا على قوات شرطية وأمنية في منطقة العباسية بام درمان و في ضاحية بري بالخرطوم واتلفوا سياراتهم.

وأكد رئيس قسم شرطة أمبدة شمال الرائد شرطة عبد الله مهدي في تصريح لـ (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) أنه عقب ورود البلاغ بنهب الصيدلية تم تكوين فريق مشترك من مباحث الفرعية والقسم ومباحث المحلية.

وأضاف "بمشاهدة فيديو التسجيل المتواجد بالصيدلية تم التعرف على بعض المشتبه بهم وجمع المعلومات عنهم حيث تمت عملية مداهمة في الساعات الاولى من الصباح لمنطقة أمبدة الحارة 19 والقبض على المتهمين عقب مقاومة شرسة".

وأكد مدير شرطة محلية امبدة العميد شرطة أسامة نصر أن المتهمين "بعيدين عن الاحتجاجات الأخيرة وخرجوا بغرض النهب والسرقة".

وأفاد أن الشرطة حريصة على أمن وطمأنينة المواطن ولن تألوا جهداً في القبض على "المخربين وضعاف النفوس ومنتهزي الفرص".