 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 14 آذار (مارس) 2019

شركاء السلام في جنوب السودان يوافقون على إنشاء قوة حماية رئاسية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 14 مارس 2019- وافق شركاء السلام في جنوب السودان على تشكيل قوة حماية رئاسية مشتركة مهمتها حماية الرئيس سلفا كير ونوابه خلال الفترة الانتقالية.

JPEG - 17.8 كيلوبايت
لول كوانق

وكانت حماية زعماء المعارضة واحدة من القضايا الشائكة خلال مفاوضات السلام التي أعاقت المناقشات حول الترتيبات الأمنية.

وعندما أصرت الحكومة على الحاجة إلى إعادة توحيد جميع القوات المسلحة على الفور مع جيش جنوب السودان بعد التوقيع على اتفاقية السلام، اقترحت الإيقاد قوات لضمان حماية قادة المعارضة.

وقال مدير الإعلام والصحافة والمتحدث باسم قوة الدفاع الشعبية لجنوب السودان، اللواء لول روي كوانق في تصريحات لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إن جيش جنوب السودان والجيش حركة مشار وقوات تحالف جنوب السودان للمعارضة وافقوا على تشكيل قوة حماية مشتركة لتي يبلغ عددها حوالي 7.00 جندي.

وأضاف كوانق "سيحصل الضباط القادة على دورة تعريفية في أكاديمية شرطة رومبور في ضواحي جوبا. وأن مهمتهم الرئيسية هي حماية الرئاسة (الرئيس ونوابه)".

ولدى سؤاله عن دور قوة الحماية هذه وقوة حماية الإيقاد التي سيتم نشرها في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، قال المسؤول الحكومة إنه سيكون هناك تنسيق بين الأطراف المختلفة عند نشر القوة الإقليمية، وأردف "لست على علم بعد بخطط الإيقاد لإرسال قوة خاصة لحماية قادة المعارضة. ومع ذلك، عندما تكون مثل هذه الترتيبات في مرحلة التنفيذ فإن الجيش الحكومي والأجهزة الأمنية الأخرى ستقوم بتنسيق الأنشطة".

في ديسمبر 2018، أيد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي نشر قوة إيقاد مكونة من 1695 جنديًا في جنوب السودان وطلب إلى مجلس الأمن الدولي دمجها في قوات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قبل خمسة أيام عن استعداده لامتلاك قوة الإيقاد ضمن قوات الأمم المتحدة في جنوب السودان وتعهد بتقديم توصيات مناسبة بشأن التعديلات الممكنة لتفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بمجرد التوصل إلى ترتيب أمني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حكومة نفايات لا كفاءات 2019-03-14 07:19:30 جلال الشيخ كذاب ويستهدف سلمية الثورة ياسر عرمان على عكس توقعات البعض من محاسيب النظام، أثبت البشير مرة أخري أنه في حالة عجز تام عن تقديم أي جديد، وأنه لا يستطيع حل الأزمة الحالية بل سيعمقها، وأنه غير قادر علي استخدام (...)

بربكم ترجلوا 2019-03-11 17:38:41 يقلم : محمد عتيق الهذه الدرجة يكون الحب ، حب السلطة ؟ أعلي جماجم مواطنيكم ، مسرجين خيول الكذب والادعاءات الباطلة ، منتعلين مبادئ الاسلام التي ظللتم تمضغونها ثلاثين عاماً ، وأحلام الشباب جيلاً بعد جيل ؟؟ قليلون في (...)

عين على الحقيقة 2019-03-10 21:54:16 بقلم : الجميل الفاضل قراءةٌ في نبوءةٍ ليست بعيدة تُنسب لحلاج العصر الأستاذ محمود محمد طه نبوءة شائعة ..يعتقد علي نطاق واسع أنها قد وافقت خطي نظام الإنقاذ، وطابقت سيرته في الحكم مذ جاء والي يومنا هذا. إنها نبوءةٌ غريبة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.