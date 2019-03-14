شركاء السلام في جنوب السودان يوافقون على إنشاء قوة حماية رئاسية

جوبا 14 مارس 2019- وافق شركاء السلام في جنوب السودان على تشكيل قوة حماية رئاسية مشتركة مهمتها حماية الرئيس سلفا كير ونوابه خلال الفترة الانتقالية.

لول كوانق

وكانت حماية زعماء المعارضة واحدة من القضايا الشائكة خلال مفاوضات السلام التي أعاقت المناقشات حول الترتيبات الأمنية.

وعندما أصرت الحكومة على الحاجة إلى إعادة توحيد جميع القوات المسلحة على الفور مع جيش جنوب السودان بعد التوقيع على اتفاقية السلام، اقترحت الإيقاد قوات لضمان حماية قادة المعارضة.

وقال مدير الإعلام والصحافة والمتحدث باسم قوة الدفاع الشعبية لجنوب السودان، اللواء لول روي كوانق في تصريحات لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إن جيش جنوب السودان والجيش حركة مشار وقوات تحالف جنوب السودان للمعارضة وافقوا على تشكيل قوة حماية مشتركة لتي يبلغ عددها حوالي 7.00 جندي.

وأضاف كوانق "سيحصل الضباط القادة على دورة تعريفية في أكاديمية شرطة رومبور في ضواحي جوبا. وأن مهمتهم الرئيسية هي حماية الرئاسة (الرئيس ونوابه)".

ولدى سؤاله عن دور قوة الحماية هذه وقوة حماية الإيقاد التي سيتم نشرها في إطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، قال المسؤول الحكومة إنه سيكون هناك تنسيق بين الأطراف المختلفة عند نشر القوة الإقليمية، وأردف "لست على علم بعد بخطط الإيقاد لإرسال قوة خاصة لحماية قادة المعارضة. ومع ذلك، عندما تكون مثل هذه الترتيبات في مرحلة التنفيذ فإن الجيش الحكومي والأجهزة الأمنية الأخرى ستقوم بتنسيق الأنشطة".

في ديسمبر 2018، أيد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي نشر قوة إيقاد مكونة من 1695 جنديًا في جنوب السودان وطلب إلى مجلس الأمن الدولي دمجها في قوات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قبل خمسة أيام عن استعداده لامتلاك قوة الإيقاد ضمن قوات الأمم المتحدة في جنوب السودان وتعهد بتقديم توصيات مناسبة بشأن التعديلات الممكنة لتفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بمجرد التوصل إلى ترتيب أمني.