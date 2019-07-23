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شركاء دوليون يلتزمون من بروكسل بدعم السلطة المدنية في السودان

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الخرطوم 23 يوليو 2019- التأم في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل الثلاثاء اجتماع للشركاء الدوليين لمتابعة الوضع السياسي في السودان شاركت فيه قطر، والتزم المشاركون بضرورة دعم عملية الانتقال المدني للسلطة في هذا البلد.

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مطلق بن ماجد ناصر القحطاني

وقالت وكالة الانباء القطرية (قنا) إن ممثلو عدة دول صديقة للسودان شاركوا في الاجتماع بجانب ممثلو المؤسسات المالية الدولية الرئيسية.

وقاد الوفد القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق بن ماجد القحطاني

وناقش الاجتماع الجهود الحالية لدعم حل سلمي لتحديات السودان الحالية.

والتزم المجتمعون بدعم الانتقال الذي يقوده المدنيون ويتطلعون بأن تتحلى السلطة الانتقالية بالشفافية والوضوح وإظهار قدرتهم على تحقيق تطلعات الشعب السوداني من أجل السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

واعتبروا الإعلان السياسي المُوقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 يوليو خطوة إيجابية، مؤكدين على أهمية قيام الأطراف بالتوقيع الفوري للإعلان الدستوري المتوقع، وبدء مهمتها المتمثلة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأكد الاجتماع على ضرورة أن تضمن الأطراف السودانية التنفيذ والمراقبة الصحيحة للاتفاقيات الانتقالية التي تم التوصل إليها.. معربين عن استعداد شركاء السودان الدوليين لدعم ولعب دور في هذا السياق.

كما أكد المجتمعون أن تشكيل حكومة بقيادة مدنية ومبدأ التقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يظلان أساسيين في تسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان.

وأعرب المجتمعون عن التزامهم المشترك باتباع نهج منسق لضمان دعم فعال وشفاف لانتقال السلطة وكذلك تحمل المسؤولية كاملة تجاه الشعب السوداني.



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