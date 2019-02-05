شركاء سلام جنوب السودان يتفقون على إنشاء 25 موقعاً لتجميع القوات

الخرطوم 5 فبراير 2019- وافق شركاء السلام في جنوب السودان على إنشاء 25 موقعا لتجميع قوات الجماعات المعارضة والحكومية تماشياً مع تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام المنشطة التي عقدت في أغسطس الماضي.

رئيسة اللجنة الوطنية للأمن والدفاع في حركة المعارضة انجلينا تيني تتحدث للصحفيين في جوبا 20 ديسمبر 2018 ( سودان تربيون)

وكان يتوجب على الأطراف وفقاً للاتفاقية فصل القوات وتجميعها في غضون 30 يومًا من توقيع الاتفاقية، ومع ذلك، تأخر الإجراء لمدة 4 أشهر لأسباب مالية وتقنية.

وقال ضامنو عملية السلام، خاصة دول الترويكا، إن على جوبا الاضطلاع بإنفاذ هذه العملية لإثبات التزامها باتفاقية السلام وتشجيعها على تمويل المسائل المتبقية.

واتخذ مجلس الدفاع المشترك القرار بشأن أماكن التجمع البالغ عددها 25 موقعاً في اجتماع عقد الأحد 3 فبراير في العاصمة جوبا.

وقال نائب المتحدث باسم حركة مشار، لام جابرييل " اتفق شركاء السلام بالإجماع على إنشاء 25 موقعاً لتجميع جميع قوات المعارضة بحضور مراقبين. سيتم إنشاء المواقع الـ 15 المتبقية في المرحلة الثانية ليصل العدد إلى 40 موقعًا. وسيكون لكل موقع 3.750 مقاتلاً كحد أدنى".

وأشار جابرييل إلى أن مجلس الدفاع المشترك سيصدر قريبا توجيهات إلى جميع القوات للإبلاغ إلى أقرب مواقع للتجمع والثكنات قبل البدء في التدريب المشترك من أجل دمج القوات الحكومية والمقاتلين المتمردين السابقين في جيش موحد لدولة جنوب السودان.