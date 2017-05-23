شركات تركية تبدي رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين

الخرطوم 23 يوليو 2017 ـ أعلنت شركات تركية رغبتها في الاستثمار بمجال التعدين في السودان، وبحثت الثلاثاء مع وزارة المعادن، امكانيات السودان المعدنية وفرص الإستثمار.

مستثمرون أتراك يرغبون في دخول مجال المعادن بالسودان

واجتمع المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن، د. محمد أبوفاطمة، مع المستثمرين الاتراك ممثلين في هيئة المساحة الجيولوجية التركية وعدد من الشركات التركية التى ترغب في الاستثمار بقطاع المعادن.

وعرض أبوفاطمة على المستثمرين الأتراك امكانيات السودان المعدنية المختلفة وفرص الاستثمار خاصة المعادن الاستراتيجية "الحديد والمنجنيز والكروم والالمونيوم" لاستغلالها الاستغلال الأمثل واضافة قيمة لها بتصنيعها.

وقالت وزارة المعادن في تصريح صحفي الثلاثاء تلقته (سودان تربيون) إن المستثمرين الأتراك ابدوا رغبتهم الجادة في الإستثمار في قطاع التعدين بالسودان الذي وصفوه بالمشجعو، خاصة الاستثمار في معدن الذهب.

وأوضح المسؤول بوزارة المعادن أن المستثمرين الاتراك يرغبون في الحصول على عدد من المربعات التعدينية بالسودان للاستثمار فيها سواء كان في المعادن الإستراتيجية أو النادرة أو الزراعية بالاضافة إلى المعادن الثقيلة.

وتوقع أبوفاطمة أن يحقق السودان قفزة كبيرة في انتاج الذهب والتربع على المركز الثاني أفريقياً بعد جنوب أفريقيا عقب دخول الشركات التي حددت احتياطيات كبيرة من الذهب إلى دائرة الإنتاج في غضون الأعوام القليلة المقبلة، وأن يصل الإنتاج إلى أكثر من (100) طن سنوياً.