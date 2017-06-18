شركات تركية تحوز 793 ألف هكتار بالسودان للاستثمار الزراعي

الخرطوم 18 يونيو 2017 ـ كشف رئيس مجلس الأعمال التركي السوداني، محمد علي قورقماز، توقيع تركيا والسودان اتفاقية تقضي بحصول شركات تركية على 793 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في 6 مناطق سودانية مختلفة، عبر إيجارات عقارية تمتد 99 سنة.

مقر مصنع (سور) للملبوسات بالخرطوم بحري لدى افتتاحه ـ 8 يناير 2017.. صورة من (الأناضول)

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن قورمقاز، أن تركيا والسودان بصدد تأسيس شركة مشتركة برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، تملك فيها تركيا 80% والسودان 20%.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، أن المديرية العامة لإدارة الشؤون الزارعية، تمثل الجانب التركي في الاتفاقية، ومن الجانب السوداني، وزارة الزراعة والري.

وأكد قورقماز حسب الصحيفة أن المستتثمرين الأتراك "سيعبدون الطرق المؤدية إلى القرى التي سيتأجرون فيها الأراضي الزراعية، مع فتح قنوات للري".

وتابع أن "عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين سيكون 99 عاماً، وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة، والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي، إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين".

ولفت رئيس المجلس إلى إن الجانبين التركي والسوداني توصلا أيضا إلى اتفاق لتأسيس "منطقة زراعة حرة" وتسهيل معاملات الحصول التأشيرة، والإقامة، لتوفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأبان المسؤول التركي أن "شركات تركية أجرت لقاءات مع سودانيين حول الاستثمار في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته" إلى جانب تنامي "أنشطة رجال الأعمال الأتراك في مجال الأقمشة في السودان".

وأشارت الصحيفة إلى افتتاح الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي مقرا جديدا لمصنع "سور" للملبوسات العسكرية والمدنية الذي يدار بشراكة مع أنقرة والدوحة.

وتأسس المصنع، الذي يملك فروعاً في عدة مدن سودانية سنة 2004، ويملك فيه الجيشان السوداني والقطري 33% من الأسهم، بينما يملك رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان 34%.