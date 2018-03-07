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شركات سعودية تحصد نصف مليون فدان من القمح في السودان

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الأبيض/ الدبة 7 مارس 2018 ـ بدأت شركات سعودية حصاد ما يفوق نصف مليون فدان من محصول القمح في عدة مشروعات زراعية بالسودان وسط احتفاء رسمي لافت.

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قناة ري في مشروع الجزيرة بأواسط السودان

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي، ويشكل استيراد المتبقي ضغطا على احتياطي العملات الصعبة المتناقص.

ودشن الرئيس السوداني عمر البشير في أولى محطات زيارته لولاية شمال كردفان يوم الأربعاء حصاد القمح بمشروع "نادك" الزراعي.

يذكر أن مشروع نادك الزراعي تمتلكه الشركة السعودية بنسبة 80% بينما تمتلك حكومة السودان 20% من أسهمه وتبلغ مساحة المشروع 60 ألف فدان ويقع بمحلية جبرة الشيخ بشمال كردفان.

والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) هي واحدة من أكبر الشركات الزراعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك الحكومة السعودية 20% من أسهمها، وتُعتبر واحدة من أكبر شركات الألبان المتكاملة في العالم.

وشهد مراسم تدشين الحصاد والي ولاية شمال كردفان أحمد محمد هارون، ووزراء رئاسة الجمهورية والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطرق والجسور.

وقال مفوض عام الاستثمار والصناعة بولاية شمال كردفان النور عوض الكريم لوكالة السودان للأنباء، إن زراعة القمح بالمشروع تعد التجربة الأولى لزراعة هذا المحصول بالولاية، وحققت نتائج متميزة ستسهم في دعم وتحقيق الأمن الغذائي.

وأبان أن متوسط إنتاج الفدان بالمشروع يبلغ 30 جوال قمح بنوعية ممتازة، وأضاف أن المشروع يمتلك 50 جهاز ري محوري أسهمت في إنسياب الري بسهولة ويسر.

وقال إن المشروع تتم فيه زراعة محاصيل أخرى كالبطاطس وفول الصويا والأعلاف والنخيل والبرسيم، ويمتلك أجهزة وتقنيات حديثة تعطي قراءات عن نسبة الرطوبة في التربة.

والأسبوع الماضي دشن مساعد الرئيس فيصل حسن ابراهيم بحضور والي الشمالية علي عوض محمد موسى عمليات حصاد محصول القمح بمشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة الذي تبلغ مساحتة الكلية 480 ألف فدان.

وبحسب المدير التنفيذي لمشروع الراجحي بالولاية الشمالية عادل جعفر فإن المشروع تمكن في هذا الموسم من زراعة 7 آلاف فدان بمحصول القمح وألفي فدان تقاوي للقمح، مشيرا الى أن عدد المحاور التي ساهمت في زراعة هذه المساحة 54 محوراً.

وأضاف أنه سيتم توقيع عقودات الخاصة باستجلاب 170 محورا خلال أيام لتصل عدد المحاور بنهاية هذا العام الى 250 محوراً، مبينا ان المشروع يستخدم افضل النظم والتقانات الزراعية الحديثة.

وأشار إلى أن مشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بالولاية الشمالية يساهم في تحقيق مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

ومنذ نحو عامين ينتظر السودان دخول الحكومة السعودية بنفسها في استثمار أراضي زراعية شاسعة في شرق السودان بعقد يمتد لـ 99 عاماً، ضمن إطار "رؤية 2030" التي أعلنتها المملكة.

وصدر عن البرلمان السوداني في يونيو 2016 قانون يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من أراضٍ سيوفرها مجمع سدي أعالي نهري عطبرة بشرق البلاد.



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