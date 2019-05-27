شركات طيران تلغي رحلاتها مع بدء الإضراب العام في السودان

الخرطوم 27 مايو 2019- نفذت شركات خاصة في السودان إضرابا عن العمل مع دخول الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، وقررت تبعا لذلك شركات طيران تعليق رحلاتها المعلنة الى السودان.

اضراب موظفو مطار الخرطوم أثر على الرحلات الجوية.. الإثنين27 مايو 2019

ودعت قوى (إعلان الحرية والتغيير) إلى إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة الى حكومة مدنية.

وأفادت تقارير صحفية أن خدمات المشتركين في قطاعات مفصلية بينها المصارف وشركات اتصالات نفذت فعليا الإضراب في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء.

وشهد مطار الخرطوم كذلك تنفيذ العاملين بقطاع الخدمات الجوية الاضراب عن العمل ما اضطر بعض الشركات الى الغاءها رحلاتها.

وأصدرت شركة (مصر للطيران) قرارًا بتعليق رحلاتها إلى السودان بسبب "الأحداث السائدة".

وقالت الشركة في بيان الاثنين "إنّه نظرًا للأحداث الجارية في السودان تقرّر إلغاء رحلتي الشركة رقم “أم أس 850” و “أم أس 855″ المُقرر إقلاعهما الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا.

وأفاد البيان أنّ مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران يُتابع تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أيّة جديد.

وتجمع عشرات المغادرين في باحة المطار الخارجية ورددوا هتافات تطالب بتسليم السلطة الى حكومة مدنية.

وأعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي "الأصل" المشاركة في الإضراب وحث كوادره على الالتزام بكل مساعي الحراك السلمي.

ويعد هذا الحزب الذي يرأسه محمد عثمان الميرغني أكبر شركاء نظام الرئيس المعزول عمر البشير، برغم أن كوادر الحزب ظلت على الدوام رافضة لهذا التقارب.

وأقر بيان صادر عن أمانة إعلام الحزب الإثنين بالفشل في تحقيق الوفاق الوطني عبر المشاركة في الحكومة ولفت الى أن قرار المشاركة صدر عن القيادة العليا في الحزب.

وأضاف "ان اراد الشعب محاسبتنا فلن يستطيع أحد منعه اما القوى السياسية فهي وان اجتمعت جميعها لن تستطيع فهي تعرف جيدا من هو حزبنا".

وتابع البيان "عليه ان كان من اعتذار فهو لشعبنا الكريم عن مسار الوفاق الوطني والذي كان امتداد لخيار الحل السياسي والذي فشل على مقصلة نقض العهود والمواثيق من النظام البائد".