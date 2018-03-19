شركة أميركية ترغب في تشغيل محطة كهرباء بالسودان

الخرطوم 10 مارس 2018 ـ أعلن القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، الأثنين، أن إحدى الشركات الأميركية ترغب في الدخول للسودان والاستثمار في مجال تصنيع معدات الكهرباء واستخراج الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بمشروع "الفولة".

وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسي يوقع اسمه على وحدة كهربائية بألمانيا في طريقها للسودان

وبحسب وزير النفط والغاز السوداني في نوفمبر الماضي فإن غاز الفولة يمثل أولوية أمام شركة "BHGE AGE COMPANY" الأميركية، من أجل إنتاج زيادة الكهرباء من الغاز المصاحب للنفط بعدد من الآبار التي تحتوي على غاز طبيعي.

وتقع الفولة في المنطقة النفطية السادسة بالسودان التي يسيطر عليها كونسورتيوم تقوده شركة النفط الوطنية الصينية وطرح السودان منذ سنوات مشروع إنتاج الغاز من حقل الفولة بغرب كردفان لإمداد محطة كهرباء بمدينة الفولة.

والتقى الدبلوماسي الأميركي، الأثنين، وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء بالإنابة يوسف حمزة، ووزير الدولة بالمالية مجدي يس، ووكيل التخطيط عبد الله إبراهيم.

وقالت وزارة المالية في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش رغبة شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية في الدخول لمجال الاستثمار في تصنيع معدات الكهرباء واستخراج الغاز الطبيعي لتشغيل مشروع كهرباء الفولة بولاية غرب كردفان.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع كهرباء الفولة الذي يتوقف العمل فيه منذ سنوات، يعد واحداً من أهم مشروعات الشركة السودانية للتوليد الحراري.

وجددت الحكومة السودانية خلال اللقاء مطالبتها للحكومة الأميركية بدعم الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية المشتركة بين حكومتي السودان وجنوب السودان.

وطالب وزير المالية، الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتهم تجاه معالجة الديون الخارجية بعد أن أوفى السودان بالتزاماته الخاصة بتوقيع اتفاقية السلام منذ العام 2011.

وأكد الركابي التزام السودان بكافة الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون الخارجية والاستفادة من المبادرات الدولية في مجالها.

واستعرض جهود الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة بالتركيز على خفض معدلات الفقر بالبلاد وخفض البطالة ودعم الشرائح الضعيفة والسعي لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي.